So will Bad Wörishofen die psychische Gesundheit von Kindern verbessern

Plus Ernährung und psychische Gesundheit von Kindern hängen zusammen, findet man die der Kneipp-Gesundheitsstiftung. Nun gibt es ein erstes großes Projekt.

Die Kneipp-Gesundheitsstiftung aus Bad Wörishofen will sich um die psychische Gesundheit von Kindern kümmern. Das machte Stiftungsvorstand Gustav Dobos nun in Bad Wörishofen deutlich. Dabei geht es um die Verknüpfung mit der Ernährung der Kinder.

Die Stiftung lud ins nostalgische Ambiente des Filmhauses Huber in Bad Wörishofen. Ein passender Rahmen für ein Charity-Event, das wieder einmal zeigte, dass die historischen Wurzeln eines zeitlosen Gesundheitskonzepts die ideale Basis sind, um eine gesunde Zukunft mitzugestalten. Stiftungsvorstand Prof. Gustav Dobos, Leiter des Zentrums für Naturheilkunde und Planetare Gesundheit am Universitätsklinikum Essen, stellte ein erstes Projekt vor, das unter dem Titel „Ernährung und psychische Gesundheit von Kindern mit Kneipp“ steht.