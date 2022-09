Stadt Bad Wörishofen schafft Abhilfe nach Parkhaus-Schließung

Weil Bad Wörishofens größtes Parkhaus saniert werden muss, fehlen auch im nahenden Weihnachtsgeschäft viele Parkplätze in der Innenstadt.

Das größte Parkhaus in Bad Wörishofen ist geschlossen und wird saniert. Die Stadt will nun Engpässe abmildern und schafft für die Dauer der Baumaßnahme im Parkhaus Kurpromenade: neue Parkplätze. Sie entstehen an der Promenadestraße, die dazu zur Einbahnstraße wird.

Das Parkhaus Kurpromenade muss dringend saniert werden. „Ersatzparkplätze während dieser rund einjährigen Bauphase sind dringend gesucht“, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Parkmöglichkeiten am Kroneparkplatz werden nun ausgeweitet. Dort hatte die Stadt bereits Ersatzlösungen für Dauerparker geschaffen. Nun kommt die Ostseite der Promenadestraße hinzu. „Deshalb ist aber auch eine Einbahnstraßen-Regelung notwendig“, teilt die Stadt dazu mit.

Auf dem Löwenbräu-Areal können keine Parkplätze entstehen, teilt die Stadt mit

Parallel habe man beim Eigentümer des Löwenbräu-Areals angefragt, ob er eine Teilfläche zum Parken zur Verfügung stellt, solange mit den Baumaßnahmen nicht begonnen wird. Dies sei aus Gründen der Verkehrssicherheit wegen des Untergrunds der Fläche jedoch abgelehnt worden. (mz)

Lesen Sie dazu auch