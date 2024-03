Bad Wörishofen

11:14 Uhr

Trauer um Goldschmiedemeister Wolfgang Baur

Plus Der Goldschmiedemeister Wolfgang Baur aus Bad Wörishofen ist überraschend gestorben. Ein Nachruf.

Von Helmut Bader

Nur wenige Wochen vor seinem 60. Geburtstag verstarb am 17. März Goldschmiedemeister Wolfgang Baur, der Besitzer des renommierten Goldbaur-Hauses in der Kneippstadt. Um ihn trauern seine Ehefrau mit den beiden Kindern, die Mutter, sowie die weiteren Familienangehörigen.

Aus kleinen Anfängen im Jahre 1956 entwickelte die Familie Baur einen weit über die Grenzen hinaus bekannten Betrieb und bietet Schmuckstücke aller Art in höchster Qualität an. Alle Einzelstücke werden dort meisterlich vom Entwurf bis zur Fertigstellung im eigenen Haus geschaffen. 1970 entstand das markante Gebäude an der Ecke Hans-Holzmann-Straße/ Kathreinerstraße. 24 Jahre später übernahmen Wolfgang Baur und seine Frau Annemone die Geschäftsführung. Wolfgang Baur hatte das Handwerk noch im eigenen Betrieb erlernt und absolvierte 1989 die Meisterprüfung in Pforzheim.

