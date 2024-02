Närrisches Bedernau: Wie die Showtanzgruppe zur Liwelonia wurde

Aus einem Angebot des Sportvereins Bedernau für Mädchen vor 20 Jahren ist mittlerweile eine eigene Faschingsgarde geworden. Die feiert nun unter neuem Namen ihr Jubiläum.

Angefangen hat alles unspektakulär zu Hause bei Benjamin Adelwarth. Vor 20 Jahren war er der Zweite Vorsitzende des Sportvereins Bedernau und überlegte, wie der Sportverein sein Angebot bei den Mädchen erweitern könnte. Er entwarf ein Fragebogen mit verschiedenen Sportarten, darunter war auch die Rubrik „Tanz“.

Nach Rückgabe der Bögen war die Überraschung groß und knapp 25 Mädchen machten ihr Kreuz dahinter. „Ich war sehr überrascht. Damit hat niemand gerechnet“, erzählt er noch heute mit einem Lächeln. Da er die vielen Mädchen nicht enttäuschen wollte, aber keine Trainerin hatte, übernahm er kurzerhand selbst das Training und gründete die Abteilung „Showtanz“ mit Abteilungsleiterin Sabine Bäurle. Der Grundstein für eine neue Faschingsgesellschaft im Unterallgäu war gelegt.

Den Auftakt machen kleine Piraten

Als kleine Piraten wirbelten die Kinder dann kurz nach der Gründung im Fasching über die Bühne und verzauberten die Bedernauer Bevölkerung. Seitdem ist die Showtanzgruppe in Bedernau nicht mehr wegzudenken und mittlerweile engagieren sich über 80 Aktive in vier verschiedenen Gruppen.

Seit dieser Faschingssaison tritt die Showtanzgruppe in Bedernau als Liwelonia auf. Foto: Sarah Seitz-Stocker

Heuer waren die Großen erstmals beim Unterallgäuer Gardetreffen in Bad Wörishofendabei und zählen schon lange nicht mehr nur zu einer reinen Showtanzgruppe. Dies war auch ein Grund, warum sie seit dieser Faschingssaison einen neuen Namen bekommen haben. „Die große Garde wollte einen eigenen Namen“, erzählt Abteilungsleiterin Sarah Seitz-Stocker. Eine Sammelbox mit Vorschlägen brachte dann per Abstimmung „Liwelonia“ auf den Weg. „Es ist die Abkürzung für lila und weiß, die Vereinsfarbe des Sportvereins“, erklärt Sarah. Daneben gab es passend zum 20-jährigen Jubiläum neue Kleider – natürlich in Vereinsfarben.

„Viele, die früher selber tanzten, sind heute als Trainerinnen und Betreuer aktiv“, freut sich SVB-Vorsitzender Christian Zedelmeier. Auch seine Töchter sind mittlerweile mit großer Begeisterung dabei.

Beim Eröffnungsball präsentierte sich die Große Garde aus Bedernau als Liwelonia. Foto: Sarah Seitz-Stocker

Für Sarah Seitz-Stocker, die seit 2005 mit an Bord ist und schon unzählige Gruppen trainiert hat, wird es heuer das letzte aktive Jahr sein und sie gibt den Abteilungsleiterposten in jüngere Hände. Das Engagement der Abteilung ist ungebrochen groß und eine Nachfolge bestimmt schnell gefunden. Acht Trainerinnen kümmern sich in dieser Saison mit viel Herzblut um die jungen Tänzer und Tänzerinnen.

Kinder ab fünf Jahren können mittanzen

Bereits ab fünf Jahren sind die Kleinsten im Mini-Showtanz dabei. Auch eine Minigarde, Teenies und große Garde samt Elferrat und Komitee versüßen die fünfte Jahreszeit mit ihren Choreografien und Tänzen. Als reine Faschingsgesellschaft würde sich die Abteilung aber trotzdem nicht bezeichnen. „Wir gehören zum SVB und das wird auch so bleiben“, sagt Sarah Seitz-Stocker. Ob es irgendwann auch ein Prinzenpaar geben wird, wird die Zukunft zeigen.

Kinder ab fünf Jahren können bei der Liwelonia mittanzen. Foto: Sarah Seitz-Stocker

Nun wollen sie alle aber erst einmal den runden Geburtstag so richtig feiern. Dazu lädt der Sportverein zu einer großen Jubiläumsparty in der Sporthalle am 9. Februar um 19.30 Uhr ein. Zahlreiche Gäste haben sich angekündigt und gemeinsam mit der Ettrinarria, Siedelonia, Faschingsgesellschaft Breitenbrunn, Dance Foundation Heimertingen, Breitenbrunner Dorfbachfurzer, Dance for style und der großen Garde der Liwelonia wollen sie den Abend gebührend feiern.