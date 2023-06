Nach Arbeitsunfall in Bronnen war der Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Haken eines Krans traf einen Arbeiter am Hinterkopf. Der musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

In einer Firma für Betonfertigteile ist am Mittwoch ein Mann so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubscharuber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Laut Polizei war der Mann wohl unvorsichtig und bekam den Haken des Hallenkrans, der an einer Kette befestigt war, gegen den Hinterkopf. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden. (mz)