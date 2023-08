Buchloe

10:41 Uhr

Bagger machen die Buchloer Schwabenhalle dem Erdboden gleich

Plus Der Abriss der Schwabenhalle bedeutet das Ende einer Ära, aber auch den ersten Schritt in Richtung Gewerbepark an der A96. Was Firmen auf dem Gelände vorhaben.

Von Alexandra Hartmann Artikel anhören Shape

Wo Landwirte jahrelang Kälber und Milchvieh angeboten oder ersteigert haben, türmen sich nun Berge aus Schutt. Mit dem Abriss der Schwabenhalle endet die Ära der Rindervermarktung, die Buchloe ab 1957 zu Bekanntheit verholfen hat. Dafür schafft die Stadt Platz für den neuen Gewerbepark, auf dem sich drei Buchloer Unternehmen vergrößern.

Bis Ende September muss der Abriss der Buchloer Schwabenhalle abgeschlossen sein

Im Frühjahr 2022 fand nach 65 Jahren der Viehvermarktung in Buchloe die letzte Auktion statt. Über den Winter hat die Stadt laut Bürgermeister Robert Pöschl die Abbrucharbeiten ausgeschrieben, mit denen die Firma H.M.T. Erdbau- und Abbruchunternehmen aus Klosterlechfeld im Juli begonnen hat. 310.590 Euro kosten Abriss und Entsorgung. H.M.T. habe auch schon das Haus an der Kaufbeurer Straße 4 dem Erdboden gleich gemacht und damit Platz geschaffen für das Mehrgenerationenhaus. „Daher kannten wir die Firma schon und sind sehr zufrieden“, sagt Pöschl und fügt an, dass die Kostenschätzung höher gewesen sei. Bis Ende September werde die Firma fertig sein. Und das muss sie auch, denn für das Gelände gibt es Pläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen