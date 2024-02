Buchloe

16:38 Uhr

Der Bau der Bahnüberführung in Buchloe verschiebt sich

Plus Erst im Jahr 2026 sollen die Bauarbeiten an der Bahnüberführung an der Mindelheimer Straße in Buchloe beginnen. Der Projektleiter äußert sich zu den Gründen.

Von Karin Hehl

Verspätungen sind bei der Deutschen Bahn bekanntlich nichts Neues. Jetzt kommt es auch bei einer gewaltigen Baumaßnahme mitten in Buchloe zu Verzögerungen: Statt wie bisher geplant im Jahr 2025, sollen die Arbeiten am Neubau der Bahnüberführung an der Mindelheimer Straße erst 2026 beginnen. Am Dienstagabend informierte Projektleiter Idrissa Naon den Buchloer Stadtrat über den Planungsstand und stellte die Gründe für die Verzögerung dar.

Als „Knackpunkt“ bezeichnete der Projektleiter vor allem das „Baurecht für die komplexe Maßnahme“. Involviert sind neben der Baugenehmigungsbehörde, dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA), der Landkreis Ostallgäu und auch die Stadt Buchloe.

