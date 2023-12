Dirlewang

13:21 Uhr

Dirlewanger Firma Adler Parkett ist auf dem Weg zur Klimaneutralität

Plus Bis 2029 möchte der Betrieb Adler Parkett in Dirlewang seine Emissionen auf null senken. Was Unternehmen machen können, um die Umwelt zu schützen.

Von Josephine von der Haar

In der riesigen Halle riecht es nach Holz und Öl. Meterhoch stapeln sich bei Adler Parkett in Dirlewang die Paletten mit Holzdielen. Über ein kurzes Fließband werden die Dielen einzeln unter einer Maschine hindurchgefahren und geölt. Danach trocknen sie an der Luft. Die ganze Halle ist von weißen Neonröhren hell erleuchtet. Genau diese Lampen sind es, auf die Sophia Adler, Nachfolgerin im Familienunternehmen, stolz ist.

Sie hat sich dafür eingesetzt, dass die Lampen in der Produktionshalle durch Energiesparlampen ersetzt werden. "Klar können auch Verbraucher viel ausrichten, aber am großen Hebel für den Klimaschutz sitzen die Unternehmen", sagt Adler. Der Stromverbrauch des Unternehmens mache 70 Prozent seines CO₂-Ausstoßes aus. Deshalb ist es Sophia Adler wichtig, hier möglichst viel zu sparen. Durch den Umstieg auf energieeffiziente Lampen kann das Unternehmen seine Emissionen jährlich um 7,3 Tonnen CO₂ reduzieren. Zum Vergleich: Laut Umweltbundesamt verursacht ein Deutscher im Schnitt 10,5 Tonnen CO₂ im Jahr. Investitionen im vierstelligen Bereich seien für die Umstellung notwendig gewesen, sagt Adler.

