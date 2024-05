Dirlewang

vor 16 Min.

Als die kleine Mindel zum reißenden Strom wurde

Plus Vor 25 Jahren forderte das Pfingsthochwasser in Dirlewang ein Todesopfer und hinterließ massive Schäden. Warum das heute nicht mehr passieren kann.

Von Sabine Adelwarth

Wenn man vom Hochwasserdamm bei Dirlewang auf die Mindel blickt, fließt sie ruhig und ungefährlich durch ihr Bett. Dies war vor genau 25 Jahren ganz anders, denn damals versetzte das Pfingsthochwasser die Dirlewanger Bevölkerung in Angst und Schrecken. Wassermassen wälzten sich durch den Ort, und sogar ein Todesopfer gab es zu beklagen.

Das Wasser der Mindel stand 1999 einen halben Meter hoch in den Häusern

Die schrecklichen Bilder sind noch immer in den Köpfen der Dirlewanger. Marcus Danner und Robert Simml wohnen direkt an der Mindel und haben damals die Naturkatastrophe hautnah miterleben müssen. Bis zu einem halben Meter hoch stand das Wasser damals in Straßen und Häusern Dirlewangs. „Es war immer eine große Belastung, gerade wenn es eine längere Regenperiode gab“, berichtet Robert Simml und blickt auf die vielen Fotos auf seinem Küchentisch. Hochwasser war immer Thema im Ort und ab Mitte der 1990er-Jahre wurde es immer schlimmer, bis 1999 der „Super-GAU“ eintrat.

