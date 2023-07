Dorschhausen feiert mit dem Radfahrerverein

Plus Zwei Tage Dorffest, dazu ein Festzug: In Dorschhausen zeigt man sich beim Feiern flexibel, wenn das Wetter nicht mitspielt.

Es ist Sommer! Es ist die Zeit, in der die Dorffeste landab und landauf aus dem Boden sprießen. Da muss nur noch das Wetter mitspielen. Da die kühle Luft aus dem Nordwesten mit möglichen Gewittern und Regen angekündigt war, setzten die Bürgerinnen und Bürger von Dorschhausen ihren Plan B um. Der „Kalte Quelle“ zeigten sie die kalte Schulter und wichen spontan ins Dorfgemeinschaftshaus aus, auch das Feuerwehrhaus wurde zur Festhalle. Gemeinsam feierte man den Radfahrverein.

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“ riefen die Musikanten vom Musikverein Engetried mit ihrem Dirigenten Martin Fiener zum Auftakt immer wieder. Da machten Alt und Jung gerne mit. Der Sonntag der zweitägigen Feierlichkeiten war dann nicht nur dem Dorffest gewidmet. An diesem Tag feierte der Radfahrerverein Dorschhausen 115 Jahre seines Bestehens.