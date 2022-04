Eppishausen

Zorn auf die Nazis und eine gefährliche Aktion an Hitlers Geburtstag

Plus Heute vor 80 Jahren kam es in Eppishausen zu einem Zwischenfall, der schlimm hätte enden können. Auslöser war eine furchtbare Nachricht - ausgerechnet an Hitlers Geburtstag.

Von Johann Stoll

Die Bilder und Nachrichten vom Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sorgen weltweit für Entsetzen. Zerbombte Städte, Tausende von Toten und Verwundeten und Millionen Menschen auf der Flucht lassen hierzulande alte Wunden wieder aufbrechen, die längst verheilt schienen. Ein trauriges Beispiel dafür, was es für Familien bedeutet, wenn sie die Todesnachricht über einen ihrer Söhne ereilt, hat sich auf den Tag genau vor 80 Jahren in Eppishausen abgespielt. Dass es ausgerechnet der Geburtstag von Adolf Hitler am 20. April war, hat bei dem tief getroffenen Vater die Sicherungen durchbrennen lassen.

