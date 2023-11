Eine musikalische Hommage an den viel zu früh gestorbenen Bernd Schmidt

Plus Der plötzliche Tod des Dirigenten Bernd Schmidt stellte die Ettringer Blaskapelle vor eine große Herausforderung. Jetzt wurde das Jubiläumskonzert nachgeholt

Alles war aufs Beste vorbereitet. Sogar die Festschrift über 111 Jahre des Bestehens der Blaskapelle Ettringen war fertiggestellt. Schriftführerin und Chronistin Nicole Baindl hatte das Layout und die Gestaltung übernommen. Es sollten unvergessliche Jubiläumstage an der Waldbühne beim Sportpark werden. Vom 7. bis zum 9. Juli dieses Jahres würden die Musikanten der Blaskapelle Ettringen unter der seit 2005 bestehenden Dirigentschaft von Bernd Schmidt allen Gästen mit der von ihnen allen geliebten und gelebten Blasmusik Freude bereiten. Doch dann schlug das Schicksal für alle Betroffenen grausam zu.

Bei der Musikprobe zur Polka „Böhmische Liebe“ von Mathias Rauch starb Bernd Schmidt plötzlich und unerwartet am 23. Juni 2023. Im Liedtext der Polka heißt es: „Du weißt, ich liebe Dich. Mein Herz schlägt nur für dich. Denn nur für unsre Liebe klingt das Lied in Harmonie.“