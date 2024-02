Geruchsbelästigung in Ettringen: Woher kommt der Gestank?

Plus Die Gemeinde sucht nach der Ursache einer immer wieder auftretenden Geruchsbelästigung. Noch ist unklar, ob der Gestank von UPM oder Aviretta nach Ettringen herüberweht.

Die Ettringer Firma Aviretta hat vom Gemeinderat grünes Licht für den Bau eines Hochregallagers bekommen. Da dieses im Innenraum des Werksgeländes entstehen soll und weder optisch nach außen noch durch Emissionen bemerkbar sein wird, gab es hierzu keinerlei Einwände. Als problematisch wurde jedoch die zeitweise Geruchsbelästigung im Gemeinderat angesprochen, die von einer oder beiden Produktionsstätten Aviretta und UPM ausgeht.

Bürgermeister Robert Sturm erklärte dazu, dass man bereits die zuständige Stelle des Landratsamtes eingeschaltet habe und unter deren Mitwirkung seit einiger Zeit auf Ursachensuche sei. Da das Problem aber offenkundig nur zeitweilig auftrete und in Abhängigkeit von der jeweiligen Windrichtung in wechselnden Ortsteilen wahrgenommen werde, habe man die Ursachenquelle noch nicht genauer einkreisen können.