Neues Buch von Peter Hakert-Rajkai: Künstler-Detektiv ist auf Gespensterjagd

Der Autor Peter Hakert-Rajkai aus Ettringen hat ein neues Buch geschrieben. "Herr Siebengrün und das Holzbeingespenst" ist ein spannender „Retro-Jugendkrimi“.

Mit seiner literarischen Figur eines Künstler-Detektivs hat der Ettringer Autor Peter Hakert-Rajkai eine neue Jugendbuch-Krimi-Reihe begonnen. „Herr Siebengrün und das Holzbeingespenst“ ist ein richtig spannender „Retro-Jugendkrimi“, der standesgemäß auf einem englischen Schloss-Landsitz spielt und klassischen Krimi-Elementen von Sherlock Holmes bis Miss Marple und Hercule Poirot huldigt. Das „Gespenst von Canterville“ hat sicher auch Pate gestanden.

Schon beim ersten Durchblättern des Buchs fallen die sehr schön gestalteten farbigen Illustrationen im nostalgischen Stil auf. Geschaffen mit Hilfe eines Computerprogramms und sehr viel eigener „Scherenschnitt“-Technik, erklärt der Autor. Zum Künstler-Detektiv Herr Siebengrün sagt er: „Ich wollte eine eigene Figur haben.“ Er schickt sie diesmal ins alte England, im geplanten zweiten Band nach Alaska, und im dritten Abenteuer soll er in Ägypten ermitteln.

„Herr Siebengrün und das Holzbeingespenst“ mit nostalgischen „Retro“-Illustrationen. Foto: Sabine Schaa-schilbach

Dafür bekommt der weltbekannte Künstler Siebengrün jeweils den Auftrag, eine Landschaft oder ein Gebäude irgendwo auf der Welt zu malen und gerät so vor Ort in verzwickte Kriminalfälle. Zur deren Lösung beherrscht er die Kunst der Kombination. Erstaunlich oft taucht dabei die Zahl „7“ auf. „Ich bin selbst das siebte Kind in der Familie“, sagt Peter Hakert-Rajkai dazu, „und Grün ist meine Lieblingsfarbe!“

Warum er für Kinder und Jugendliche schreibe? Er wolle mit seiner eigenen Literatur weg von den Sozialen Medien. Die Verrohung der Sprache dort störe ihn gewaltig, das Niveau gehe steil nach unten. Er stellt fest: „Die heutige Generation hat sich um 180 Grad gewendet. Oft überschreiten die Kinder und Jugendlichen Grenzen.“ Er wünscht sich, dass die sog. „Influencer“ im Netz eine Vorbildfunktion hätten. Und er weiß, wovon er spricht. Er führt Regie beim Jugendtheater der 5. bis 9. Klassen „Die Chaostruppe“ in der Ettringer Mittelschule. Und das sei keine einfache Aufgabe.

Nach seiner Meinung sollten Bücher zum Träumen einladen, eine Flucht in eine andere Welt möglich machen. Kinder sollten wieder ihren eigenen Kopf gebrauchen und sich ihren Herausforderungen stellen, ohne vorgegebene Lösungen. „Es gab für mich als Kind nichts Schöneres, als wenn mir die Mama am Abend vorgelesen hat“, erinnerte sich der Autor. In seiner Geschichte vom Künstler-Detektiv Siebengrün kommen die aktuellen Probleme in der Welt, wie Kriege, Flucht oder Hass, nicht vor: „Ich möchte eigene Welten erfinden.“ Als Kind habe er gerne Bücher wie die „Fünf Freunde“ gelesen. Dass diese erfolgreichen Geschichten inzwischen „modernisiert“ seien, gefällt ihm gar nicht.

Der Ettringer Autor sorgt fast ein Déjà-vu aus dem Hitchcock-Film

Als Erwachsener lese er immer noch gerne die Jugendbuch-Klassiker. Das entspreche auch seinem eigenen literarischen Schaffen. Sein Jugendroman „Eichenwehr“, erschienen 2021, habe genauso Erwachsene angesprochen wie Jugendliche. Sein Herr Siebengrün und der Kriminalfall auf Brandford Castle lesen sich wieder auch für Erwachsene gut. Es treten auf: ein Schlossgespenst und verdächtige Gäste, die nicht das sind, was sie vorgeben. Ein Inspektor von Scotland Yard ist ebenso dabei, wie ein ängstliches Dienstmädchen und ein versteckter Diamantenschatz. Der Schluss der Geschichte ist fast wie ein Déjà-vu aus dem Hitchcock-Film „Das Familiengrab“.

Peter Hakert-Rajkai legt Wert darauf, dass er kein „Selfpublisher“ ist, und er ist mit der Arbeit seines Verlages zufrieden. Lesungen mit ihm und Herrn Siebengrün seien in Buchhandlungen und Büchereien geplant. Wenn sich die Zuschauer an der Ettringer Schule im Sommer 2023 erinnern: das Theaterstück damals war die dramatisierte Fassung von „Herr Siebengrün und das Holzbeingespenst“. Das Buch ist unterhaltend, spannend und humorvoll geschrieben. Es hat eine ISBN-Nummer, kann also überall bestellt werden. In der Türkheimer Buchhandlung „LeseLust“ kann geschmökert werden.