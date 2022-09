O2-Kunde in Ettringen schaut in die Röhre

Seit Ende August hat ein Ettringer weder Telefon- noch Internetanschluss. Was der Grund ist und was das Unternehmen dazu sagt.

Seit Ende August schauen Kunden des Telefon- und Internet-anbieters O2 in Teilen von Ettringen in die Röhre. Verärgert meldete sich ein O2-Kunde und MZ-Leser daher bei unserer Redaktion – vor allem, weil er von seinem Vertragspartner selbst keine Antwort auf seine mehreren Anfragen bekommen habe. O2 gehört zum Mobilfunkunternehmen Telefónica Germany.

Weder der Festnetz- noch der Internetanschluss funktioniert bei dem Ettringer

Auf der Homepage von O2 könne man zwar mit Angabe der Adresse anfragen, ob es sich um eine Störung handelt und welcher Bereich davon betroffen ist. Doch mit dieser Info kann der Ettringer nichts anfangen – denn dass weder sein Festnetz- noch sein Internetanschluss seit dem 30. August nicht mehr funktionieren, wisse er selbst ja am besten.

Weder Telefonate sind möglich noch kann er im Internet surfen. „Das ist ärgerlich, weil man das so gewohnt ist und ja auch dafür bezahlt“, so der MZ-Leser.

Eine Unternehmenssprecherin bittet betroffene Kunden in Ettringen um Verständnis

Kurios sei auch, dass er sich als O2-Kunde dann mit einem Zugangscode auf der Homepage hätte anmelden sollen – dieser Zugangscode werde aber per SMS verschickt. Und weil nun mal sein Festnetzanschluss ausgefallen sei, bringe ihm diese Info auch nichts. Auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion reagierte eine Sprecherin des Unternehmens erst auf eine weitere Nachfrage: „An unserer Mobilfunkanlage in Ettringen werden zur Zeit Umbaumaßnahmen an den Netzelementen vorgenommen, wodurch es in Ettringen zu temporären Störungen in der mobilen Telefonie und Datennutzung kommt“, so die Unternehmenssprecherin.

Diese Arbeiten werde „unser technischer Dienstleister so schnell wie möglich abschließen“, heißt es weiter: „Sofern einige Kunden von der aktuellen Beeinträchtigung in der Mobilfunkversorgung betroffen sind, bedauern wir das sehr, bitten jedoch um Verständnis für die Maßnahme.“

Auf die konkrete Fragen, was die Ursache für die Störung ist und wann die Beeinträchtigungen behoben sein werden, gab es von der Unternehmenssprecherin keine Antworten.