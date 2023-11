Ettringen-Siebnach

Der neue Kindergarten in Siebnach nimmt Gestalt an

Plus Weil der Kindergarten in Siebnach zu klein und sanierungsbedürftig ist, packt die Gemeinde Ettringen einen Neubau an. Was dieser kosten wird, ist noch unklar.

Von Karin Donath

Im Ettringer Ortsteil Siebnach wird ein neuer Kindergarten für vier Gruppen gebaut: Der Gemeinderat hat mit seinem Ja zum Bauantrag dafür jetzt die Weichen gestellt. Wie Bürgermeister Robert Sturm auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte, ist das Gebäude, in dem der jetzige Kindergarten untergebracht ist, in die Jahre gekommen und zu klein. „Da die Bedarfsplanung der Kindergartenplätze unter anderem zwei Krippengruppen vorsieht und wir nur eine Ausnahmegenehmigung für den Betrieb haben, ist der Bau zwingend nötig geworden“, so Sturm.

Der neue Kindergarten wird neben dem alten Pfarrhaus in Siebnach gebaut

Der ausführende Architekt Josef Schwarz führte auf Nachfrage aus, dass auf dem zentral liegenden Grundstück mit dem alten Pfarrhaus ein viergruppiger Kindergarten in ökologischer Holzbauweise errichtet werden soll. Der großflächige, knapp 3000 Quadratmeter große ehemalige Pfarrgarten werde in einen Bereich Platz für gemeindliche Veranstaltungen abgegrenzt, dazu in Spielbereiche für den neuen Kindergarten gegliedert.

