Feuerwehreinsatz im Ostallgäu

11:59 Uhr

Brand in Lamerdingen bei Buchloe: Rauch bei Futtertrocknungsanlage

Bei einem Brand in Lamerdingen entstanden 10.000 Euro Schaden.

Artikel anhören Shape

In Lamerdingen hat am Dienstagabend eine Futtertrocknungsanlage in einer Halle gebrannt. Das Stroh auf dem Band soll sich durch einen Defekt entzündet haben.

Beim Brand einer Futtertrocknungsanlage in Lamerdingen am Dienstagabend sind 10.000 Euro Schaden entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Gegen 19.30 Uhr wurde starke Rauchentwicklung gemeldet, die von der Heutrocknungsanlage ausging. Laut Polizei entzündete sich das Stroh aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache auf den Förderbändern. Momentan wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Dieser soll dafür gesorgt haben, dass das Stroh auf dem Band zu Glühen und teilweise zu Brennen anfing. 90 Feuerwehrleute waren bei Brand in Lamerdingen im Einsatz Im Einsatz waren laut Polizei 90 Feuerwehrleute aus Lamerdingen, Buchloe, Dillishausen, Klein- und Großkitzighofen, Wiedergeltingen und Schwabmühlhausen. Wie Thomas Ogiermann, Kommandant der Buchloer Feuerwehr, mitteilt, seien kleinere Funken in solchen Anlagen keine Seltenheit. Am Dienstagabend in Lamerdingen ist es jedoch "schlagartig zum größeren Brand gekommen". Der Bereich war zudem sehr stark verraucht. Die Brandschützer brachten die Rauchentwicklung und das Feuer unter Kontrolle und hatten dieses gegen 22 Uhr gelöscht. Die Ermittlungen der Polizei Buchloe dauern an. (AZ)

Themen folgen