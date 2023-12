Joggen im Winter - eine gute Idee?

Die kalte Jahreszeit lockt nicht zwingend zur sportlichen Betätigung. Trotzdem ist Bewegung wichtig. Welche Regeln man beim Joggen im Winter beachten sollte.

Routinierte Läufer wissen es: Laufen ist eine Ganzjahres-Sportart, die man problemlos auch im Winter ausüben kann. Zwar fehlt es manchem an Motivation, bei Dunkelheit und Kälte die Schuhe so regelmäßig zu schnüren wie im Frühling, Sommer und Herbst. Andererseits gibt es genauso viele Läufer, die das Wohlgefühl genießen, das sich nach den ersten Laufschritten einstellt und erst recht nach dem Laufen, wenn sie unter der warmen Dusche stehen.

Auch das Laufen mit einer Gruppe wissen viele Läufer zu schätzen. Gerade der regelmäßige Austausch mit Gleichgesinnten ist motivierend und bereichernd gleichermaßen. Davon können sich alle Laufbegeisterten beim Lauftreff des TV Türkheim selbst überzeugen. Einmal wöchentlich geht es mit Lauftreffleiter Jens Schäfer zum gemeinsamen Training. Kombiniert werden die Touren mit Technik- und Athletiktraining.

Jens Schäfer leitet den wöchentlichen Lauftreff des TV Türkheim. Foto: Iris Zacher

Schäfer hat auch einige Tipps zur richtigen Ausrüstung und zur Motivation für das Laufen in der dunklen Jahreszeit.

Wie überwindet man den "inneren Schweinehund" im Winter?

Im Prinzip geht es darum, sein Leistungsniveau über die Wintermonate aufrechtzuerhalten. "Das Laufen an der frischen Luft macht einfach mehr Spaß als auf dem Laufband in einem schwitzigen Fitnessstudio", sagt Schäfer. Hinzu komme, dass Joggen im Winter nicht nur gut für die sportliche Fitness, sondern auch für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden ist. Mehr Motivation geht also nicht

Worauf sollten Läufer und Läuferinnen achten, wenn sie im Dunkeln unterwegs sind?

Wer bei Dunkelheit läuft, sollte für Autofahrer und Radfahrer gut sichtbar sein. "Kleidung mit reflektierenden Elementen oder eine Warnweste und eine Stirnlampe sind Grundvoraussetzung, um sicher unterwegs zu sein", sagt Schäfer.

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Ein schöner Spruch. Aber was versteht man unter „guter Bekleidung“, speziell für das Laufen bei niedrigen Temperaturen?

Hier empfiehlt Schäfer auf alle Fälle Handschuhe und eine Mütze. Zudem sollten die Läufer ihre Kleidung nach dem Zwiebel-Prinzip auswählen und mehrere Schichten übereinander tragen. "Direkt auf der Haut sollte atmungsaktive Kleidung beziehungsweise Laufunterwäsche getragen werden, die den Schweiß nach außen transportiert", sagt Schäfer. "Darüber ein Sporttrikot, eine wind- oder wasserdichte Jacke, dazu eine lange Trainingshose oder eine enge Laufhose." Natürlich dürfen Laufschuhe mit gutem Profil im Winter nicht fehlen. Trotz tiefer Temperaturen sollten sich Läufer allerdings auch nicht zu warm anziehen, denn beim Laufen erzeugt der Körper Wärme.

Was sollten Läufer beachten, die gerade jetzt mit dem Laufen beginnen wollen?

Um die Motivation, auch bei Kälte hinauszugehen, hochzuhalten, empfiehlt Schäfer den Sportler, sich einer Laufgruppe anzuschließen. Feste Termine zum gemeinsamen Lauf sind von Vorteil. "In der Gruppe gibt es außerdem viele Tipps zu Ausrüstung, Trainingssteuerung, Koordination und Verletzungsprävention", sagt Schäfer.

Die Türkheimer Laufgruppe trifft sich jeweils dienstags um 18 Uhr an der Grundschule in Türkheim. Wer sich im Vorfeld über die Inhalte und Zugangsvoraussetzungen informieren möchte, kann das direkt per E-Mail bei Jens Schäfer tun (jensschaefer@gmx.net). Die Teilnahme am Lauftreff erfolgt auf eigene Gefahr und ist für Mitglieder des TV Türkheim kostenlos. (mz)