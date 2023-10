Mit der Natur kann auch die Dorfgemeinschaft wachsen

Das Beispiel Frickenhausen zeigt: Wer sich für Artenvielfalt einsetzt, bringt nicht nur die Natur, sondern auch das Dorfleben zum Blühen.

Klar, die Zeit der blühenden Landschaften ist um diese Jahreszeit allmählich vorbei. Viele Kommunen und auch Privatleute sorgen jedoch gerade jetzt dafür, dass sich auch im nächsten Jahr an Wegrändern und auf Grünflächen kaum Leben regt. Denn jetzt im Herbst sind in vielen Unterallgäuer Gemeinden wieder die Mulchmäher im Einsatz: Straßenränder und öffentliche Grünflächen werden damit vor dem Winter ein letztes Mal akkurat geschoren. Für die Artenvielfalt ist dieser Ordnungssinn jedoch tödlich. Insekten können auf diesen Flächen nicht überwintern und Wildblumen, die zumeist Lichtkeimer sind, unter der dicken Mulchschicht nicht wachsen. Dass es auch anders geht, zeigt die Gemeinde Frickenhausen: Hier blüht die Artenvielfalt - und durch das gemeinsame Engagement dafür auch das Dorfleben.

Unordentlich wirkt Frickenhausen keineswegs, wenn man so durchs Dorf zum Haus von Naturgärtner Christof Wegner fährt. Aber vielleicht im Wortsinn ein bisschen natürlicher als manch andere Gemeinde, weil der Natur hier und da etwas mehr Platz eingeräumt wird als anderswo. Auf dem Parkplatz gegenüber von Wegners Haus hat sie sich jedenfalls einen Stellplatz zurückgeholt, im Kies wachsen Wildkräuter, es summt vor Insekten. Und dann natürlich der Mehrgenerationenplatz oben am Ortsrand: ein kleines Paradies, das inzwischen längst über das Unterallgäu hinaus bekannt ist und Nachahmer gefunden hat.

Als der Bauhof einen Randstreifen stehen ließ, kam das nicht bei allen gut an

Bis dahin war es auch in Frickenhausen ein langer Weg, gibt Bürgermeister Reiner Rößle gerne zu. Einer, den man in kleinen Schritten gehen und dabei versuchen muss, möglichst viele mitzunehmen. Denn in der heutigen Vorzeigegemeinde waren und sind nicht alle gleichermaßen begeistert von so viel Natur. Rößle erinnert sich noch gut an die Beschwerden, als der Bauhof unmittelbar nach dem Bienenvolksbegehren mal einen Randstreifen hat stehen lassen. Schlampig sehe das aus, einfach ungepflegt, fanden einige. Das kann man nicht einfach wegwischen, findet auch Christof Wegner. Deshalb hat er den Leuten im Mikroskop unter anderem die Eier der Insekten gezeigt, die an und in den Halmen und Stängeln überwintern. "Seitdem sagt schon mal einer: Du kannst das nicht mähen, da sitzt was drin", erzählt er. Er will den Leuten dabei helfen, "Natur zu kapieren", Wissen über die Zusammenhänge in der Natur vermitteln und damit zugleich Werte - und zwar nicht theoretisch, sondern mit Projekten.

Bürgermeister Reiner Rößle (links) und Naturgärtner Christof Wegner wissen, dass sich mehr Natur, wie hier auf dem herbstlichen Mehrgenerationenplatz, nur gemeinsam verwirklichen lässt. Foto: Sandra Baumberger

Deshalb haben er und interessierte Bürgerinnen und Bürger - von den örtlichen Landwirten anfangs teils mitleidig belächelt - im Garten des Mehrgenerationenplatzes auch schon mal Getreide angebaut, um daraus erst Mehl und dann ihr eigenes Brot zu machen. "Wir waren Ahnungslose", sagt Wegner und grinst. Aber wer einmal miterlebt hat, wie aus einem Samenkorn, das man in die Erde gesteckt hat, am Ende eine Ähre mit 35 Körnern entsteht, wie lange es dauert, bis sie heranwächst und das Korn zu Mehl gemahlen wird, der sieht das Brot, das daraus dann wirklich gebacken wurde, mit anderen Augen. "Das schafft Wertschätzung", sagt Wegner. Und es bereichert das Dorfleben, denn: "Wir arbeiten hier als Gemeinschaft."

Das Engagement der Gemeinde strahlt auch auf die Privatgärten aus

Das betont auch Bürgermeiser Rößle. "Es geht nur gemeinsam", sagt er. "So wie die Pflanzen keimen, müssen auch die Menschen keimen und Wachstum generieren für die Gemeinschaft." Und er sagt auch: "Gemeindeleben ist ein Kompromiss." Auch in Frickenhausen und Lauben werden nach wie vor Straßenrandstreifen gemulcht, weil das die schnellste Form der Pflege ist und auch die günstigste. "Hier Streifen stehen zu lassen, wäre zwar ökologisch sinnvoll, aber ich glaube, dass das momentan nicht durchsetzbar ist", sagt Rößle. Das versuche die Gemeinde dann aber an anderer Stelle zu kompensieren und Flächen aufzuwerten. So lege die Stiftung Kulturlandschaft Günztal im Gewerbegebiet von Lauben beispielsweise Kleinhabitate an, wo nicht mehr gemulcht werde. "Da sind schon Oasen entstanden", so Rößle.

Dabei wollen er und Wegner das Mulchen und Mähen auch gar nicht generell verteufeln: Auf einem Acker, der viele Nährstoffe braucht, sei es absolut sinnvoll, zu mulchen, sagt Wegner. Und wer sich im nächsten Jahr an Margeriten erfreuen will, kommt auch nicht umhin, die Wiese jetzt noch einmal zu mähen, um ihnen genügend Licht zu verschaffen. Allerdings sollte hier der Schnitt dann nicht liegenbleiben, sondern zusammengerecht werden, damit sich auf der Fläche kein Filz bildet, der für zarte Pflanzen undurchdringlich ist. "Das klingt kompliziert", räumt Wegner ein. Aber wenn man die Zusammenhänge versteht, sei es eigentlich gar nicht so schwer.

Inzwischen kommen regelmäßig Gemeinden und Gartenbauvereine aus ganz Bayern nach Frickenhausen, um sich hier Inspirationen und praktische Tipps zu holen und auch Privatgärtner melden sich. "Die Leute werden mutiger", hat Wegner festgestellt. Wenn die Kommunen mit gutem Beispiel vorangehen, strahlt das auch in die Gärten aus. Und es kann etwas daraus wachsen, das über den reinen Schutz der Artenvielfalt hinausgeht.