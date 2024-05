FC Bad Wörishofen macht mit dem TSV Kirchheim kurzen Prozess

Plus Im Spiel der Woche lässt der FC Bad Wörishofen dem TSV Kirchheim keine Zeit, um ins Spiel zu kommen. Für die Gäste wird es nun richtig eng.

Es war das Spiel der schnellen Tore: In der Kreisliga-Partie des FC Bad Wörishofen gegen den TSV Kirchheim lohnte sich das Mitzählen der Minuten. Etwas Glück, zwei Standards und nach nur 18 Minuten stand es nämlich bereits 3:0 für den FC Bad Wörishofen.

Dieser Methode blieben die Gastgeber treu, denn unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Tobias Ohmann mit seinem zweiten Treffer auf 4:0, welches schließlich auch den Endstand bedeutete.