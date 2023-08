Heiße Spiele, coole Tore: So lief der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

Jubel und Frust lagen auch am dritten Spieltag nahe beieinander. Für die Mannschaften im Unterallgäu war der gestrige Spieltag eine "heiße" Angelegenheit.

Kreisliga Allgäu Nord

„Die Wörishofer haben eine super Truppe, sind sehr spielstark“, war Kammlachs Trainer Roland Zellhuber schon vor der Partie überzeugt. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe“, prophezeite er – und sollte recht behalten. Dass am Ende der Gast aus Bad Wörishofen als Sieger vom Platz ging, war auch der Coolness der Kneippstädter an diesem Tag zu verdanken. Wörishofens Trainer Thomas Hartmann hatte schon vor dem Spiel angekündigt: „Wir haben Bock.“

TSV Mindelheim - TV Boos 2:0 (2:0)

Tore 1:0 Sulayman Drammeh (21.), 2:0 Sulayman Drammeh (45.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Denniz Karaagac

" Mit seinem Doppelpack sorgte der stark aufspielende Torjäger Sulayman Drammeh in der ersten Halbzeit fast schon im Alleingang für die Vorentscheidung. Mit diesem Dreier stürmte das Team von TSV-Coach Patrick Eckers brachten den TSV Mindelheim zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

TSV Kammlach - FC Bad Wörishofen 0:1 (0:1)

Lesen Sie dazu auch

Tor 0:1 Adrian Bartsch (23.) Zuschauer ... Schiedsrichter Marc Wölzlein

" Selbst geschlagen hat sich der TSV Kammlach gegen den FC Bad Wörishofen. Ein in der 24. Spielminute aus den gegnerischen Mittelfeld lang geschlagener Ball, konnte weder vom Heimtorwart Florian Hofmann noch vom Mitspieler Christoph Theis geklärt werden und Gästestürmer Adrian Bartsch nahm das Geschenk dankend an und schob den Ball zum 0:1 ins Tor. Das soll jedoch weder die Leistung der Gäste noch die der Heimmannschaft schmälern.

Jede Menge Grund zur Freude hatte der FC Bad Wörishofen nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel der Kreisliga gegen den TSV Kammlach. Die Kneippstädter blieben in der gestrigen „Hitzeschlacht“ cool und entführten den Dreier mit Cleverness und einer Portion Glück Foto: Andreas Lenuweit

Frech und selbstbewusst und mit hinterem Bollwerk machten die Wörishofer alle Angriffsbemühungen der Kammlacher zunichte und die hatten am heutigen Spieltag keinen zündenden Einfall um ein Tor zu erzielen. Bei hitzigen Temperaturen war es dennoch ein Anrennen der Heimelf bis zum Schlusspfiff, aber die drei Punkte gehen nicht unverdient an die Gäste.

DJK SV Ost Memmingen - TSV Kirchheim 3:2 (2:2)

Tore 1:0 Josip Kordic (21.), 2:0 Jonathan Pohl (33.), 2:1 Tobias Lutzenberger (43.), 2:2 Daniel Geiger (FE, 45.), 3:2 Naim Nimanaj (54.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Tim Bruckner

" Von Beginn an war es ein Spiel auf Augenhöhe, nach 30 Minuten führte die Heimelf mit 2:0. Doch die Gäste kamen noch vor der Pause zurück und so ging es mit 2:2 in die Pause. Auch in Halbzeit zwei neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Ärgerlich für den TSV Kirchheim: Nimanaj erzielte den Siegtreffer für die Ostler. Damit bleibt der TSV am Tabellenende.

TSV Lautrach-Illerbeuren - SV Oberegg 0:2 (0:1)

Tore 0:1 Lindner (FE, 17.), 0:2 Maier (90.+4.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Michael Neukirch

" Die Gastgeber bemühten sich trotz einiger Ausfälle leidenschaftlich um den Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit machten die Gäste dann aber den Deckel drauf und sicherten sich nicht unverdient die Punkte. Der SV Oberegg jubelt damit über den ersten Saisonsieg,

SG Amberg-Wiedergeltingen - FC Viktoria Buxheim 1:2 (0:1)

Tore 0:1 Starigk (6.), 1:1 Waltenberger, 1:2 Müller (86.) Schiedsrichter Stefan Holzheu

Kreisklasse Allgäu 2

Mindelheim Die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen bleibt in der Kreisklasse Allgäu 2 das Maß der Dinge und bleibt mit „weißer Weste“ an der Spitze. Trainer Ralf Kleinsteuber wusste schon im Vorfeld: „Wenn wir selbst agieren, wird es für jede Mannschaft schwierig.“ Und wer einen eiskalten Vollstrecker wie Tim Rauscher in seinen Reihen hat, der steht zu Recht ganz oben. Aufatmen in Zaisertshofen, das Team von Trainer Markus Böhm holte gegen Kaufbeuren II endlich den ersten Dreier der Saison.

TSV Zaisertshofen - SpVgg Kaufbeuren II 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Elias Reif (38.), 2:0 Maximilian Schmid (48.), 3:0 Maximilian Mayr (65.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Michael Gschwind

" Es war eine souveräne Leistung der Gastgeber, die im Vorfeld angesichts des Holperstarts so gar nicht erwartet werden konnte. TSV-Coach Markus Böhm hatte sein Team perfekt auf den Gegner eingestellt und sein Matchplan ging vollständig auf.

SV Pforzen - SVS Türkheim 3:2 (3:1)

Tore 0:1 Roman Doll (21.), 1:1 Marcel Heldt (35.), 2:1 Stefan Kreit (39.), 3:1 Marcel Heldt (45.), 3:2 Fabian Pflanzelt (ET, 48.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christian Gangi

" Fehlstart perfekt: Der SVS Türkheim verliert auch die dritte Partie und steht damit mit leeren Händen und einem miserablen Torverhältnis von 2:12 am Tabellenende. Dass es ausgerechnet ein Eigentor sein musste, das den SVS auf die Verliererstraße brachte, spielte am Ende auch keine Rolle mehr.

SV Oberrieden - FSV Lamerdingen 3:2 (1:0)

Tore 1:0 Simon Keller (18.), 2:0 Manuel Schalk (53.), 3:0 Sebastian Baur (57.) 3:1 Christoph Natterer (69.), 3:2 Ferdinand May (90.) Zuschauer 95 Schiedsrichter Arnold Biberger

" Trotz der Hitze legten beide Teams in der zweiten Halbzeit nach und lieferten sich einen munteren Schlagabtausch. Oberrieden behielt die Nerven und verdiente sich die drei Punkte, der Anschlusstreffer in der 90. Minute kam dann zu spät.





SG Kirchdorf/Rammingen - FC Blonhofen 2:1 (0:1)

Tore 0:1 Matthias Kuisel (38.), 1:1 Tim Rauscher (47.) 2:1 Tim Rauscher (58.) Zuschauer 96 Schiedsrichter Karl Haag

Ganz schön strecken musste sich die SG Kirchdorf/Rammingen (schwarz) gegen die Gäste aus Blonhofen. Erst eine Leistungssteigerung nach der Pause brachte der SG dann den knappen 2:1-Heimsieg. Foto: Andreas Lenuweit

Ganz schön strecken musste sich die SG Kirchdorf/Rammingen (schwarz) gegen die Gäste aus Blonhofen. Erst eine Leistungssteigerung nach der Pause brachte der SG dann den knappen 2:1-Heimsieg. Foto: Andreas Lenuweit





" So sieht ein souveräner Tabellenführer aus: Wenn es sein muss, dann reicht auch mal ein Arbeitssieg, gegen den FC Blonhofen, um die Spitze zu verteidigen. In einem fairen Spiel startete Blonhofen etwas besser und ging kurz vor der Halbzeit durch Matthias Kusel in Führung. Die SG kam stark aus der Halbzeit und Tim Rauscher vollendete nach Ablage durch Nick Fischer. In der 58. Spielminute erhöhte die SG Kirchdorf/Rammingen durch Tim Rauscher auf 2:1. In einer intensiven Schlussphase erkämpfte sich der Gastgeber drei Punkte.

SV Schöneberg - SVO Germaringen II 2:0 (2:0)

Tore 1:0 Sebastian Wurm (16.), 2:0 Christian Lampert (FE, 22.), Zuschauer 60 Schiedsrichter Ulas Kurt

" Im dritten Heimspiel in Folge konnte die Heimelf ihre Überlegenheit zum ersten Sieg nutzen. Insbesondere in der ersten Hälfte konnte der SVS spielerisch überzeugen. Die frühe Führung erzielte Sebastian Wurm nach Vorarbeit von Dominik Zellhuber. Der Torschütze wurde kurze Zeit später im Strafraum gefoult. Obwohl der Torhüter die Finger noch an den Ball bekam, war der Schuss von Christian Lampert nicht zu halten. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie deutlich. Die Rote Karte in der 76. Minute nach einem harten Einsteigen an Schönebergs lauffreudigen Mittelfeldspieler Maxi Mayer war der unrühmliche Höhepunkt.

Breitenbrunn/Loppenhausen - SC Unterrieden 0:1 (0:1)

Tore 0:1 Roland Wohnlich (45.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Karl Domberger

" Der SC Unterrieden holt sich einen wichtigen Auswärtssieg und bleibt damit in Lauerstellung hinter der Spitzengruppe. Der Treffer von Roland Wohnlich fiel praktisch mit dem Halbzeitpfiff.

SG Jengen/Waal - FC Buchloe 3:3 (1:3)

Tore 0:1 Dominik Gröger (10.), 1:1 k.A. (33.), 1:2 Felix Tröber (35.), 2:2 k.A. (39.), 2:3 Felix Tröber (49.), 3:3 Michael Demmler (51.), Schiedsrichter Markus Schwenk

A-Klasse Allgäu 2

Der TSV Mittelneufnach setzt seine Erfolgsserie zum Saisonstart auch gegen die TSV-Reserve aus Mindelheim fort. Im „Spiel der Woche“ (siehe eigener Bericht) hat der TSV Pfaffenhausen das bessere Ende für sich. Die Reserve der SG Breitenbrunn/Loppenhausen kassiert gegen den SC Eppishausen eine deutliche 0:4-Klatsche.

TSV Mindelheim II - TSV Mittelneufnach 1:2 (0:0)

Tore 0:1 Christoph Kugelmann (FE, 52.), 1:1 Berkan Köroglu (84.), 1:2 Andreas Brecheisen (90.) Zuschauer 104 Schiedsrichter Arnold Biberger

" So richtig turbulent wurde das Spiel erst in der Schlussphase: Berkan Köroglu erzielte das späte, aber durchaus leistungsgerechte Tor zum 1:1-Ausgleich. Doch praktisch mit dem Schlusspfiff ließ sich die Reserve des TSV Mindelheim dann doch noch den Teilerfolg nehmen und kassierte das aus TSV-Sicht ärgerliche 1:2 durch Andreas Brecheisen. \u0009

SG Breitenb./Lopp. II - SC Eppishausen 0:4 (0:2)

Tore 0:1 Maximilian Mitteneder (11.), 0:2 Lukas Wiblishauser (39.), 0:3 Lukas Wiblishauser (82.), 0:4 Korbinian Schneider (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Herbert Huber

" Drei Spiele, keine Punkte: Das nennt man dann wohl einen verkorksten Saisonstart für die SG-Reserve.

FSV Dirlewang - Türk. Mindelheim 5:1 (1:1)

Tore 0:1 Onour Mamout Oglou (18.), 1:1 Florian Simml (27.), 2:1 Matthias Schroether (78.), 3:1 Christoph Gallert (80.), 4:1 Marcello Niedoba (90.), 5:1 Marcello Niedoba (90.+2) Zuschauer 150 Schiedsrichter Rudolf Schaur

" Beide Teams begegneten sich zunächst auf Augenhöhe, doch in der zweiten Halbzeit nahm der FSV Dirlewang das Geschehen entschlossen in die Hand und kam am Ende zu einem auch in dieser Höhe „heißen“ 5:1-Sieg.

SV Bedernau - TSV Kirchheim II 1:1 (0:0)

Tore 0:1 Tobias Freisinger (55.), 1:1 Dominik Schäffler (80.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Vural Telly

" Ein ganz schwaches Spiel lieferte der SVB gegen die zweite Mannschaft aus Kirchheim ab. Die Gäste gingen Mitte der zweiten Halbzeit durch Freisinger in Führung. Schäffler konnte immerhin noch kurz vor Schluss den Ausgleich für den SVB erzielen.

SV Tussenhausen - SV Salgen-Bronnen 1:1 (0:0)

Tore 0:1 Jonas Heiß (61.), 1:1 k.A. (77.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Reiner Maiberger

"Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kam der SV Salgen /Bronnen besser in die zweite Halbzeit zurück. Mehrmals scheiterten die Gäste am Heimtorwart, ehe sie verdient mit 1:0 in Führung gingen. Der SV Tussenhausen allerdings gab das Spiel noch nicht verloren, kämpfte sich wieder ins Spiel zurück und erzielte schließlich das 1:1, bei dem es bis zum Schluss dann auch blieb.

SV Schlingen - SV Mattsies 2:0 (2:0)

Tore 1:0 Gürkan Gürtürk (25.), 2:0 Gürtürk (28.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Jonas Kothmayr

" Nach zehn Minuten kann Schlingen schon drei Torschüsse verbuchen, den besten durch Kusterer (5) hält der Gästekeeper bravourös. Ungeachtet der Hitze finden sich die Gegenspieler in intensiven Laufduellen, mit leichten Feldvorteilen für die Hausherren. Per Freistoß aus 22 Metern und kurz danach aus fünf Metern bringt Gürtürk (18) per Doppelschlag die Tore. Kurz nach der Pause vergibt Haering (10) für die Gäste vom Elfmeterpunkt. In der 60. Minute kann Windrath (15) den Deckel drauf machen, vergibt aber aus drei Metern. Auch eine weitere Doppelchance der Schlingener in der 71. soll nicht gelingen, so kam der Gast glimpflich davon.

A-Klasse Allgäu 3

Auch im zweiten Saisonspiel zeigte sich die FCW-Reserve in Torlaune. Beim BSC Memmingen 2 kam sie zu einem ungefährdeten 5:0-Erfolg.

BSC Memmingen II - FC Bad Wörishofen II 0:5 (0:2)

Tore 0:1 Lucas Urbin (18.), 0:2 Edin Bajramovic (26.), 0:3 Ahmed Abdi (58.), 0:4 Edin Bajramovic (63.), 0:5 Ehsanullah Azizi (90.) Zuschauer 10 Schiedsrichter Piero Gesue

TSV Lautr.- Illerbeuren II - SV Oberegg II 2:2 (0:1)

Tore 0:1 Lukas Prim (45.+3), 1:1 Elias Mayer (47.), 2:1 Robin Merkl (69.), 2:2 benedikt Halla (90.+2) Zuschauer 100 Schiedsrichter Josef Heim

SG Amb./Wiederg. II - FC Vikt. Buxheim II 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Patrick Müller (60.), 2:0 Patrick Müller (75.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Bernd Gossner