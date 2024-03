Gibt es Wölfe im Allgäu? Zahlen, Daten und Fakten

Plus Nachdem ein Wolf drei Schafe im Ostallgäu gerissen hat, ist die Sorge bei Landwirten groß. Jetzt wird bekannt: Im Ostallgäu wurde auch ein Wildtier gerissen.

Wie viele Wolfsrisse gab es seit Jahresbeginn im Allgäu?

Zwei Fälle sind beim zuständigen Landesamt für Umwelt (LfU) dokumentiert. Der Riss von drei Schafen in Honsolgen bei Buchloe vor wenigen Tagen sowie ein Wildtierriss Anfang Februar im Ostallgäu. Für letztgenannten Fall liegt erst seit Kurzem das Labor-Ergebnis vor. Ob es der gleiche Wolf war, das sollen weitere Analysen zeigen. Über den genauen Ort von Wolfsrissen macht das LfU übrigens keine Angaben. Man wolle die betroffenen Halter nicht ungewollt, einer "möglicherweise folgenden medialen Präsenz aussetzen". Noch nicht fest steht laut LfU das Ergebnis einer Analyse nach einem Wildtierriss in Oberstdorf.