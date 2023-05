Der Musikverein Hasberg ist für jeden Spaß zu haben

Begeisterte Gäste genießen den „Abend der Blasmusik“ des Musikvereins Hasberg. Für schwungvolle Polkas, zackige Märsche und beste Unterhaltung gibt es viel Applaus.

Dirigent Manfred Rogg freut sich riesig, dass zum "Abend der Blasmusik" so viele Gäste ins Hasberger Vereinsheim gekommen sind und die Musiker begrüßten ihr Publikum auch gleich mit der Polka „Schön bei euch zu sein“ von Nick Loris. Dabei laufen Rogg und Manuela Zellhuber singend durch die Reihen des Saals nach vorne zur Bühne. Selina Benisch und Johanna Baur erzählen zwischen den Liedern immer wieder kleine Anekdoten und ernten für ihre humorvollen Reime immer wieder Lacher. Auch der „Florentiner Marsch“ von J. Fucik mit seinem zackigen Tempo bringt viel Schwung in den Saal.

Immer wieder dreht es sich in Hasberg um die Lebensfreude

Ein Thema, das gleich mehrmals am Abend vorkommt, steht bei der Polka: „Genieß dein Leben jeden Tag“ im Mittelpunkt. Rogg und Zellhuber singen vom Lebensglück, das jeder haben sollte. Neben traditionellen Stücken wie „Wir leben Blasmusik“ spielen die Hasberger auch moderne Musik, zum Beispiel „Ein Leben lang“ von den Fääschtbänklern. Dabei geht es um die Musik, die einen ein Leben lang begleitet und Freude bereitet. Genauso ist es bei den Hasberger Musikerinnen und Musikern, die ihren Spaß und die Leidenschaft am Musizieren bei diesem Konzert auch aufs Publikum übertragen.

Bei „Radetzky à la carte“ von Xaver Lecheler bringt der Dirigent die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Lachen. Als das Stück beginnt, fängt das Schlagwerk des Orchesters zum falschen Zeitpunkt an zu spielen. „Nun müssen wir das also wie eine Musikprobe gestalten“, sagt Manfred Rogg zum Zuschauerraum gewandt. Als sie es noch einmal versuchen, fängt Martin Lochbrunner an und ruft „Bumm!“. Das Publikum fängt wieder an zu lachen. Die Stimmung ist jetzt bestens und die Musikkapelle spielt den raffinierten Marsch ohne Probleme.

Auszeichnungen für treue Vereinsmitglieder der Hasberger Kapelle

Selina Benisch erklärt, dass auf dem Platz des heutigen Vereinsheims bis 1999 die alte Schule war. Passend dazu spielt die Musikkapelle „Im alten Schulhaus“ von Mathias Gronert. Nach „Lasset uns das Leben genießen“ von Josef Lang, bei dem zum Austrinken und Neueinschenken der Gläser aufgerufen wird, werden langjährige Mitglieder des Musikvereins Hasberg geehrt.

Die Geehrten der Musikkapelle Hasberg. Das Bild zeigt (vorne, von links) die Vorsitzende Selina Benisch und Rudolf Jackel, die Geehrte Bettina Müller (15 Jahre) und Vorsitzende Gabriele Strobel, sowie die Geehrten Simon Rogg (15 J.), Ramona Lutzenberger (15 J.), Norbert Baur (40 J.) und (hinten, von links): Vorsitzende Veronika Merk (20 J.), Georg Gaßner (55 J.) und Martin Gaßner (25 J.) Foto: Lara Klos

Die Ehrungen führt Rudolf Jackel, Vorstandsmitglied des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, durch: Für 15 Jahre im Musikverein erhalten Bettina Müller, Ramona Lutzenberger und Simon Rogg eine Urkunde. 20 Jahre ist Veronika Merk schon dabei. Sie ist Teil des „Girlie Trupps“ im Vorstand, wie Jackel es formuliert. Martin Gaßner wird für 25 Jahre geehrt. 40 Jahre im Musikverein ist Norbert Baur, der nicht nur eine Urkunde bekommt, sondern auch eine Auszeichnung und eine Ehrenkarte für Konzerte im Allgäu. Lange 55 Jahre sind es schon bei Georg Gaßner. Dieser wird unter anderem für sein Engagement im Nachwuchsbereich gelobt. Drei junge Talente haben zudem an diesem Abend ihr Debüt: Lorenz Strobel am Schlagzeug, Ludwig Strobel an der Tuba und Johanna Tatzel an der Klarinette.

Nach den schwungvollen Ehrungen geht es genauso schwungvoll weiter zum Ende des Abends mit dem „Castaldo-Marsch“, dem zauberhaften „Märchenwalzer“ und der Polka „Späte Liebe“. Der große Applaus ist wohlverdient.