Kartoffeln und Zwiebeln direkt vom Feld – in Hausen geht das

Plus Viele Menschen wissen nicht mehr, woher ihre Lebensmittel kommen. Ein Landwirt aus Hausen will das ändern. Er hat sich ein besonderes Projekt ausgedacht.

Von Johann Stoll

Christoph Aigster ist Verwalter von Kloster Lohhof. Ob Roggen, Winterweizen, Sojabohnen oder Winterraps – Aigster und sein Team beherrschen den Anbau von Feldfrüchten aus dem Effeff. Nebenbei bewirtschaftet der 53-Jährige in Hausen einen kleinen Bauernhof. Für ein Feld hat er sich dabei etwas Besonderes ausgedacht: Hier steht eine kleine Geldbox mit der Aufschrift: Kasse und Spende. Jeder darf sich auf diesem Feld selbst bedienen und Kartoffeln und Zwiebeln aus dem Boden holen.

Auf diesem Feld bei Hausen kann sich jeder gegen eine Spende selbst bedienen Foto: Johann Stoll

Aigster macht das auf Vertrauensbasis, so ähnlich wie Bauern, die Kürbisse verkaufen oder wie Blumenverkäufer, die Tulpen auf einem Feld anbauen. Da kann sich auch jeder bedienen und wirft seinen Obolus einfach in eine Kasse. Seit Aigster mit seinen Kartoffeln und Zwiebeln auf dieses Prinzip von Treue und Glauben setzt, hat er noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, erzählt er. Die Hausfrauen, die sich hier mit Grundnahrungsmitteln versorgen, wüsste, was diese Lebensmittel kosten. Der eine gibt etwas mehr, der andere vielleicht weniger. Unter dem Strich passt es für Aigster.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

