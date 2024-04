Hausen

Umgehung Hausen: Nun geht es an den zweiten Bauabschnitt

Plus Bei der Ortsumfahrung von Hausen ist jetzt der erste Bauabschnitt fertiggestellt worden. Das 16-Millionen-Euro-Projekt birgt allerdings einige Herausforderungen.

Von Melanie Lippl

Seit Herbst vergangenen Jahres wird bei Hausen gebaut: Die lange ersehnte Ortsumfahrung wird Realität und ist, wenn alles nach Plan läuft, gegen Ende des Jahres 2025 fertig. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für Bau und Grunderwerb belaufen sich auf rund 16,44 Millionen Euro. Einen ersten Erfolg kann Abteilungsleiterin Sarah Greif vom Staatlichen Bauamt Kempten inzwischen vermelden: Bauabschnitt eins ist erledigt, nun geht es im Mai an Bauabschnitt Nummer zwei. Greif erklärt, was genau in den nächsten Wochen und Monaten passiert und was dabei die größte Herausforderung ist.

Der erste Bauabschnitt war die Dammvorschüttung, die Anfang April fertiggestellt wurde. Der Straßendamm, auf dem die künftige Umfahrung führen wird, wurde dabei hergestellt. Löwen-Fans dürften ihre Freude daran haben: Die Umfahrung wird laut Greif genau 1,860 Kilometer lang. "Für den Damm wurden rund 500.000 Kubikmeter Erdmaterial und 7200 Kubikmeter Frostschutzkies angeliefert und verbaut", erklärt die Fachfrau. Inzwischen liegen die Arbeiten auch wieder im Zeitplan: "Im Herbst und Winter hatten wir infolge der sehr nassen Witterung einen Verzug. Doch dank des sehr guten Wetters im Frühling konnte dieser Rückstand aufgeholt werden."

