Bürgermeister und Ex-Bürgermeister streiten wegen Wörishofens Rekordschulden

Plus Bad Wörishofens Bürgermeister Welzel und sein Amtsvorgänger Gruschka liefern sich ein hartes Wortgefecht. Die Freien Wähler lehnen Welzels Haushalt ab.

Hochwasserschutz, Kanalbau, Neubaugebiet, die Umgestaltung der Rössle-Kreuzung: Bad Wörishofen investiert heuer über zehn Millionen Euro. Am Jahresende steht deshalb eine Rekordverschuldung von voraussichtlich 26 Millionen Euro. Diese Entwicklung führte in der Haushaltssitzung des Stadtrates zu einem scharfen verbalen Schlagabtausch zwischen Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und seinem Amtsvorgänger Paul Gruschka (FW). Die Freien Wähler verweigerten Welzels Haushalt die Zustimmung.