Windböe verursacht Unfall mit Autoanhänger

Eine Windböe war der Auslöser für einen Unfall am Sonntagabend bei Helchenried. Die Beteiligten hatten Glück im Unglück.

Eine starke Windböe hat am Sonntagabend einen mit einer Plane bespannten Anhänger erfasst und auf die Gegenfahrbahn gedrückt: Dort stieß der Anhänger mit dem Wagen einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammen. Der Unfall hat sich auf der B16 nahe Helchenried ereignet. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt, am Anhänger und am Auto entstand ein Streifschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (mz)