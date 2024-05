Das Apfelstrudel-Dilemma

So mancher traut sich nicht an einen Apfelstrudel ran, weil es mit dem Teig schiefgehen könnte. Bei unserer Autorin ging alles gut. Zu gut, könnte man fast sagen.

Apfelstrudel? Habe sie noch nie gemacht, sagt meine Schwägerin, die sonst vor keinem Kuchen zurückschreckt. Aber der Strudelteig? Zu schwierig, am Ende reiße er noch und die ganze Arbeit war umsonst, meint sie.

Über solche Dinge hatte ich mir bislang nie groß Gedanken gemacht, weil mein Strudelteig bislang immer ganz gelungen war (fand ich, zumindest). Nun aber habe ich mich vor dem Backen noch einmal intensiver mit dem Thema beschäftigt und alle Ratschläge befolgt, die ich in meinen Kochbüchern und den Weiten des Internets gefunden habe. Immer wieder war davon die Rede, dass man durch den Teig die Zeitung lesen können müsse. Herausforderung angenommen!

Wie der Strudelteig perfekt wurde

Nach seiner Ruhezeit (!) unter der feucht(!)-warmen(!) Schüssel habe ich den Teig erst ausgerollt, eingeölt und dann mit den Fingern und über den Handrücken immer weiter bearbeitet, bis man am Ende das Muster des Küchentuchs darunter im Detail erkennen konnte. Einen so dünnen Strudelteig hatte ich ja noch nie hinbekommen - und das alles nur dank meiner Schwägerin, die mich ins Grübeln gebracht hatte. Ich war glücklich!

Nur einen großen Nachteil hatte dieser superelastische Teig, im wahrsten Sinn des Wortes: Der Strudel passte nicht mehr in meine Ofenform, geschweige denn in meinen Ofen. Kurzerhand habe ich also die lange Schlange zu einem Kreis geformt. Denn bei all den Tipps stand in keinem Backbuch dieser Welt, dass ein Strudel nicht auch einfach rund sein kann.