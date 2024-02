Fünf Fragen an: Ober-Mindelone Alexander Drahotta

Seit 2018 ist Alexander Drahotta Präsident der Faschingsgesellschaft Mindelonia in Mindelheim. Der 28-Jährige ist unser erster "Fünf-Fragen-an"-Interviewpartner.

Alex, wie geht's?



Alexander Drahotta: Soweit ganz gut. Aktuell bin ich etwas im Stress, beruflich und wegen des anstehenden Gumpigen Donnerstags in Mindelheim. Aber wir fühlen uns bereit.

Wobei störe ich dich gerade?



Drahotta: Du störst mich gerade gar nicht, weil ich im Auto sitze und Zeit habe.

Du bist seit 2018 Präsident der Mindelonia, hast also die Zeit vor und nach Corona miterlebt. Hast sich der Fasching verändert?



Drahotta: Der Fasching an sich hat sich nicht verändert: Die Veranstaltungen sind sehr gut besucht, die Stimmung ist super. Es herrschen Frohsinn und Heiterkeit. Alles im Prinzip so, als wäre nichts gewesen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Vereinszugehörigkeit etwas schwächer geworden ist. Das hört man auch von anderen Vereinen. Gerade wenn viel ansteht, haben die, die eh immer viel tun, noch mehr zu tun. Und den anderen, die nichts tun, fällt auf, dass es trotzdem funktioniert.

Was wünschst du dir für die närrische Zukunft?



Drahotta: Weniger Auflagen und weniger Steine, die uns Vereinen in den Weg gelegt werden. Und gutes Wetter für den Umzug am Gumpigen. Aber dafür müssen wir vielleicht noch einen Wettertanz aufführen.

Alexander Drahotta ist seit 2018 Präsident der Faschingsgilde Mindelonia. Foto: Marcus Barnstorf

Was ist in deinen Augen - oder besser Ohren - der Faschingshit in diesem Jahr?



Drahotta: Ich weiß nicht, ob du das schreiben darfst, aber ich meine: "Liebe auf der Rückbank".