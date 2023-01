Comedian Chris Boettcher freut sich auf den Auftritt in Mindelheim

Chris Boettcher nennt sich "verbalmusikalischer Live-Alleinunterhalter". Ein Gespräch über Vorbilder, Druck und die Frage, was eine gute Parodie ausmacht.

Herr Boettcher, nach der vierten Verschiebung ist es so weit: Fast drei Jahre nach dem ursprünglichen Termin kommen Sie am 21. Januar ins Forum Mindelheim. Was hat diese Zeit mit Ihnen und Ihrem Programm gemacht?



Chris Boettcher: Es war schön, eine tiefere Seite an sich zu entdecken. Corona hat mich zu einer neuen Kunst bewegt. Die Zeit war wirklich nicht einfach, aber ich habe erkannt, dass eine finanzielle Krise auch eine Neuausrichtung sein kann, dass man einfach mal rauskommt aus seinem Hamsterrad. Mein Schluss aus Corona ist: Wenn man es irgendwie schafft, geht man am Ende stärker raus als man vorher war.

Was bedeutet das konkret?



Boettcher: Ich hatte so viel Zeit daheim am Piano rumzusitzen und zu spielen, und da kamen so viele schöne Lieder raus, dass ich mir dachte: das muss ich jetzt aufnehmen! Und dabei kam eine Charakterseite zum Vorschein, die vorher noch nicht so viel Platz hatte. Ich bin eigentlich jemand, der sonst immer die Pointe sucht. Jetzt höre ich mehr auf meine Gefühle. Wenn ich früher ein Liebeslied geschrieben habe, dann habe ich immer parodiert und das ganze "ins Lächerliche gezogen". Aber wie schreibt man denn ein gutes Liebeslied, ohne dass es kitschig ist? Das war eine Herausforderung.

In Mindelheim treten Sie nun mit Ihrem Comedy-Programm "Immer dieser Druck!" auf. Lustigerweise stand der Titel schon vor der Pandemie. Von welchem Druck sprechen Sie und wie können wir ihm entgehen?



Boettcher: Ausganspunkt war Oli Kahn, der damals im Interview vom Druck für Fußballer gesprochen hatte. Aber es gibt noch viel mehr Formen von Druck: der Leistungsdruck, den wir uns machen, ein guter Familienvater zu sein, der Erwartungsdruck von anderen, besonders gut auszusehen, man muss ständig irgendetwas schaffen oder irgendetwas gerecht werden in dieser Welt. Und meiner Meinung nach kann man darauf nur mit ausgeprägtem Lachdruck reagieren. Humor gehört zu den wichtigsten Überlebensstrategien des Menschen.

Für Ihr Programm schlüpfen Sie in die unterschiedlichsten Rollen. Dazu gehören Udo Lindenberg, Lothar Matthäus oder Angela Merkel. Wonach wählen Sie aus?



Boettcher: Die Leute müssen unverkennbar sein. Einen Olaf Scholz kann ich nicht nachmachen. Und ich muss sie mögen. Bei allem, was ich tue, bin ich bemüht, Good Vibes, gute Laune rüberkommen zu lassen, auch wenn ich mich über Leute lustig mache. Über Menschen, die ich nicht mag, kann ich eigentlich keine Witze machen. Dann wird es politisch. Ich versuche nicht zu politisch zu sein. Gesellschaftspolitisch schon, also über Kreuzfahrten oder Langstreckenflüge dreimal im Jahr mache ich mich schon mal lustig, aber ansonsten geht es bei mir vor allem gut gelaunt zu.

Und was machen Sie mit Figuren, wie einer Angela Merkel oder einem Jogi Löw, die von der Bildfläche verschwinden?



Boettcher: Es sind einige dabei, die langsam aussterben. Ich gebe ihnen mit meinen Parodien einen letzten Auftritt, dichte ihnen etwas an. Angela Merkel lasse ich nochmal über ihre Kanzlerschaft nachdenken. Sie singt ein Lied darüber, was sie gerne getan hätte und nie getan hat. Zum Beispiel Macron in den Po zu kneifen oder Obama hinterher zu pfeifen. Sie hat sie ja alle getroffen. Jetzt sitzt sie daheim und singt vor sich hin: "Man, was hätt' ich alles tun können."

Musik spielt für Sie schon immer eine große Rolle. Mit "10 Meter geh'" hatten Sie einen Chart-Hit. Seit kurzem gehen Sie nun mit einer 17-köpfigen Big Band auf Tour. Wie kam es zu dieser Idee?



Boettcher: Es ist im Moment erstmal noch ein Startballon. Ich wollte mich nochmal neu erfinden. Man darf in einem Leben nicht stillstehen. Loriot hat das auch gemacht. Der hat mit Zeichnen angefangen, dann die Zeichnungen verfilmt und stand schließlich selbst vor der Kamera. Loriot, die Beatles, Billy Joel, diese Menschen haben mich immer inspiriert und das schlägt sich jetzt nieder. Übrigens kommt an dieser Stelle auch wieder der Druck ins Spiel. Wenn ich mich bei meiner eigenen Show verspiele, dann fang ich halt nochmal an. Jetzt stehen da 17 andere Musiker auf der Bühne. Die spielen weiter. Und der Druck ist auch finanzieller Natur, weil ich das Ganze vorfinanziere.

Merkt man einen Unterschied. ob die Leute für den Comedian oder für den Musiker Chris Boettcher kommen?



Boettcher: Das kann ich im Moment noch nicht sagen, weil ich noch nicht so viele Auftritte mit der Big Band hatte. Sicherlich kommen viele Jazz-Fans, aber ich versuche mit der Musik auch junge Menschen zu erreichen. Generell merkt man einen Unterschied beim Publikum jetzt im Gegensatz zur Vor-Corona-Zeit. Die Leute gehen nicht mehr so viel fort wie früher. Allmählich kommen sie wieder aus ihrem Winterschlaf. Im Moment geben sie das Geld aber lieber noch für ein oder zwei große Acts im Jahr aus: Robbie Williams, Helene Fischer, der Gabalier. Auch das Kabarett-Publikum ist davon nicht ausgenommen. Ich hoffe, es schwingt sich dieses Jahr wieder ein.

Freuen Sie sich mehr über den letzten oder auf den nächsten Auftritt?



Boettcher: Beides. Es gibt keine schönere Zeit als jetzt grade, um zu Auftritten zu gehen. Meine Kollegen und ich haben so Bock wieder zu spielen, dass man zurzeit die schönsten Shows und Konzerte erlebt.

Zur Person: Chris Boettcher ist Comedian, Musiker und Kinderbuchautor. Am 21. Januar tritt er um 20 Uhr mit seinem Comedy-Programm "Immer dieser Druck!" im Forum Mindelheim auf.