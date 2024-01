Rammingen hat allen Grund zum Feiern

Plus Rammingen steht ein Feierjahr bevor: Die Gemeinde feiert ihr 50-jähriges Bestehen, der neue Kinderhort wird erweitert, und die Musikkapelle bläst zum Bezirksmusikfest. Und mittendrin Rammingens Bürgermeister Anton Schwele.

Hallo Herr Schwele, sind Sie gut ins neue Jahr „gerutscht“?



Schwele: Nein, ehrlich gesagt hätte das neue Jahr gar nicht schlechter beginnen können. Wir hatten einen Todesfall in der Familie …

Oje, dann erstmal unser herzliches Beileid! Und die Frage nach den Wünschen für das neue Jahr beantwortet sich dann ja fast von allein.



Schwele: Ja, leider. Ich wünsche mir Gesundheit für meine Familie und alle Rammingerinnen und Ramminger.