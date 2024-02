Wiedergeltingens Bürgermeister nimmt die Bundesregierung in die Pflicht

Plus Die Aufgaben werden für die Kommunen immer größer. Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert Führer hofft darauf, vom Staat nicht im Stich gelassen zu werden.

Herr Bürgermeister, sind Sie gut ins neue Jahr „gerutscht“?



Führer: Ja, wir haben im kleinen Kreis in netter Runde gefeiert.

Welche persönlichen Wünsche haben Sie mit den Raketen in den Himmel geschickt?



Führer: Raketen habe ich nicht gezündet, weil ich denke, dass es sinnvollere Möglichkeiten gibt, das neue Jahr zu begrüßen. Die wichtigsten Wünsche sind Gesundheit und Zufriedenheit für meine Familie und unsere Bürger.