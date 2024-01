Irsingen

11:06 Uhr

Ein Verletzter durch Verpuffung in Firma in Irsingen

In einer Firma in Irsingen wurde eine Person bei einer Verpuffung verletzt.

Rettungseinsatz in Irsingen: Eine Person wurde bei einer Verpuffung in einem Unternehmen in Irsingen verletzt. Aktuell ist ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Noch unklar ist, wie schwer die Verletzungen sind, die sich eine Person bei einer Verpuffung am Montagvormittag in einer Firma in Irsingen zugezogen hat. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte das zuständige Polizeipräsidium Schwaben/Süd-West den Unfall, nähere Einzelheiten könnten aber angesichts des laufenden Einsatzes frühestens am Montagnachmittag mitgeteilt werden. Vor Ort sind mehrere Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber, wie Augenzeugen beobachtet haben. (AZ)

