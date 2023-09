Unfall mit drei Verletzten: Verursacher wird angezeigt

Nicht aufgepasst hat ein 34-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf die Stockheimer Straße in Irsingen. Der Unfallverursacher wird angezeigt.

Mit einer Anzeige muss ein 34-jähriger Autofahrer rechnen, der laut Polizei am Dienstagabendgegen 18 Uhr eines Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stockheim und Irsingen verursacht hat. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer war laut Polizei von Stockheim in Richtung Irsingen unterwegs, als der 34-Jähriger beim Abbiegen auf die Stockheimer Straße das vorfahrtberechtigte Auto übersah und mit diesem zusammenstieß. Aufgrund des plötzlichen Zusammenstoßes drehte sich der Pkw des 69-Jährigen mehrmals um die eigene Achse und kam erst 50 Meter weiter in einem Acker zum Stehen. Im Auto des Unfallverursachers saß eine 28-jährigen Beifahrerin, alle drei beteiligten Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Pkw des 34-Jährigen erlitt einen Totalschaden.