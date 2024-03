Schrott von der ISS stürzt auf die Erde: Unterallgäu jetzt Überfluggebiet

Eine alte Batterie der Raumstation ISS, groß wie ein Auto, stürzt heute auf die Erde. Womöglich bietet sich am Himmel ein kleines Spektakel.

Eine ungewöhnliche Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) hat bei manchen für Verwunderung gesorgt. Eine "Information zum Eintreten von Trümmerteilen in die Erdatmosphäre" erhält man ja auch nicht alle Tage. Gemeint ist ein alter Batterieblock der Raumstation ISS, groß wie ein Auto. Seit Freitagnachmittag ist klar: Das Trumm wird auch über das Unterallgäu fliegen. Im Landratsamt ist man aufmerksam.

Bereits am 21. März 2021 wurde die Plattform mit Batteriepaketen von er internationalen Raumstation ISS abgetrennt. Das Teil wiegt laut BKK etwa 2600 Kilogramm. Erste Analysen des deutschen Weltraumlagezentrums hätten gezeigt, dass Teile der Batterie den Eintritt in die Erdatmosphäre am Freitag, 8. März, überstehen und damit auf die Erde fallen könnten. Eine Gefährdung für Deutschland werde "derzeit jedoch als statistisch unwahrscheinlich" angesehen, teilt das BKK mit.

Der Eintritt wird derzeit zwischen Freitag und Samstagmittag über Nordamerika erwartet. Allerdings überfliegt der Weltraumschrott zuvor mehrfach Deutschland. Das BKK hat dazu eine Karte veröffentlicht, zudem gibt es Live-Tracker, welche die Flugbahn des Batteriepacks zeigen, etwa dieser hier. In der Karte war bereits am Donnerstag auch der Landkreis Ostallgäu komplett markiert. Am Freitag gegen 15 veröffentliche das BKK eine neue Karte, bei der auch das gesamte Unterallgäu als Überfluggebiet ausgewiesen wird. Mögliche Ereignisse am Himmel könnten also auch von Bad Wörishofen, Mindelheim, Türkheim oder Ettringen aus beobachtet werden. Nach Angaben des BKK könnte der Weltraumschrott das Unterallgäu am Freitagabend, 8. März, überfliegen.

Die Volkssternwarte in Ottobeuren bietet am Freitagabend einen öffentlichen Beobachtungsabend an

Die Volkssternwarte in Ottobeuren hat da gerade ihren öffentlichen Beobachtungsabend. Dieser beginne um 19.30 Uhr, sagt Harald Steinmüller, der Vorsitzende des Vereins. Geplant sei das Thema Jupiter mit anschließender Himmelsbeobachtungen. "Explizit verfolgen tun wir das nicht", sagt Steinmüller zum erwarteten Überflug des Weltraumschrotts. Aber: "Wenn dann um 20.50 Uhr was zu beobachten ist, dann werden wir es vermutlich auch sehen können", glaubt Steinmüller.

So verhält sich das Landratsamt angesichts der Prognosen zum ISS-Schrott

Auch im Landratsamt Unterallgäu, das für den Katastrophenschutz zuständig ist, bleibt man deshalb aufmerksam. "Wir sind informiert und beobachten die Lage", teilt Behördensprecherin Sylvia Rustler mit. "Mehr ist aktuell aber nicht geplant."

Das Weltraumlagezentrum werde die Entwicklung des Wiedereintritts beobachten, teilt das BKK mit. "Sollten sich Hinweise abzeichnen, dass der Wiedereintritt das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betrifft, so werden die bestehenden Krisenreaktionsmechanismen und Informationswege genutzt, um auf eine mögliche Gefährdung zu reagieren." Beim Wiedereintritt könne ein Überschallknall zu hören sein, teilten Experten mit. Auch Leuchterscheinungen seien möglich, ähnlich Sternschnuppen. Unsere Redaktion berichtet fortlaufend über den Wiedereintritt.

Update 21.22 Uhr: Das deutsche Weltraumlagezentrum geht davon aus, dass die ISS-Batterie um 20.17 Uhr in den Atlantik gestürzt ist und deshalb den zweiten Überflug über Deutschland nicht mehr geschafft hat, bei dem das Unterallgäu Überflugzone gewesen wäre. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa.