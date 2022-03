Er war öfter verheiratet als Lothar Matthäus

Plus Hermann Doser aus Kammlach hat schon sechs Mal den Bund fürs Leben geschlossen. Die Vorbereitungen für die siebte Ehe laufen bereits.

Mit der Zahl seiner Hochzeiten hat es Hermann Doser kürzlich schon ins Radio geschafft: Der Sender Bayern 1 suchte einen Bayern, der öfter verheiratet war als Lothar Matthäus. Der brachte es bislang auf fünf Ehen, Hermann Doser auf sechs. Und die siebte soll noch in diesem Jahr folgen.