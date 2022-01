Depressionen sind wie „eine große schwarze Klette“

Wer nicht selbst betroffen ist, kann häufig schwer nachvollziehen, wie sich die Krankheit anfühlt. Ärztin und Klinikseelsorger erklären, was Angehörige tun können und welche Rolle der Glaube spielt.

„Seelische Belastungen werden in unserem Alltag ausgeblendet. Depressive Menschen verschweigen ihre Krankheit häufig und leiden im Verborgenen“, sagt Klinikseelsorger Jürgen Holzheu. „Auf der anderen Seite stehen Freunde und Angehörige, die mit der Situation überfordert und hilflos sind“, ergänzt sein Kollege Matthias Mader. Gutgemeinte Ratschläge helfen nicht weiter, Erkrankte fühlen sich unverstanden.

Psychische Erkrankungen machen auch vor gläubigen Christen nicht Halt. Zwar sei der Glaube oft eine stützende Ressource, „aber er kann auch zur Last werden“, sagt Mader. Die Gedanken kreisen um Worte wie Charakterschwäche, Schuld und Sünde. Gerade Gläubige meinen häufig, selbst für ihre Depression verantwortlich zu sein. Sie fühlen sich als Versager, wenn es ihnen nicht mehr gelingt, mit Gott in Verbindung zu treten.

Angehörige überlasten sich und geraten als Folge selbst in Krisen

Der Theologe findet es deshalb umso wichtiger, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Glaube in der Bewältigung von Depressionen hilfreich sein und wie die Kirchengemeinde die Menschen auffangen könnte. Wenn nicht darüber gesprochen wird, kommen viele Menschen erst spät oder gar nicht in medizinisch-therapeutische Behandlung. Oder Angehörige überlasten sich und geraten dann selbst in die Krise. Zunächst einmal sei es wichtig, zuzuhören und zu zeigen, dass man für den anderen da ist. Niemand müsse gleich Rat oder Trost parat haben – wer nicht selbst in der Situation ist, könne ohnehin schwer nachvollziehen, warum es Betroffenen so schwerfällt, sich „zusammenzureißen“. Denn eine Depression - das sei mehr als nur ein bisschen antriebslos und traurig sein. „Im Gespräch hat es jemand einmal als eine große schwarze Klette beschrieben“, erinnert sich Holzheu.

Auch Dr. Gudrun Starringer, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren, kennt solche Beschreibungen: „Vor allem morgens haben viele Patienten das Gefühl, der Tag liege wie ein riesiger Berg vor ihnen – bedrückend und nicht zu bewältigen. Das ist nicht mit normalen Gefühlswelten vergleichbar.“ Symptome können Wochen oder Monate anhalten und wiederkommen: gedrückte Stimmung, das Gefühl, keine Energie zu haben, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Lebensüberdruss bis zu Gedanken, sich das Leben zu nehmen. „Es gibt immer wieder Patienten, die das Leiden nicht mehr aushalten und einen Suizid versuchen“, so die Psychiaterin. Oft erkranken Menschen an Depressionen, die jahrelang „gut funktioniert“ haben, besonders leistungsorientiert waren, sich bis zur Selbstaufgabe um andere gekümmert haben. Das trifft auch immer häufiger Personen, die in der Pflege oder im medizinischen Bereich tätig sind. Nicht erst seit der extremen Belastung durch die Corona-Pandemie. „Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Krankenpfleger, der in einer anderen Einrichtung gearbeitet hat und am BKH stationär war, weil es ihm im Beruf völlig die Beine weggezogen hat“, berichtet Holzheu. Der Patient habe alles gegeben, sich maximal eingesetzt - bis er irgendwann einfach nicht mehr konnte.

Die Corona-Pandemie wirkt auf Menschen mit Depressionen zum Teil wie ein Verstärker

Auf Menschen, die unter Ängsten und Depressionen leiden, wirke die Pandemie zum Teil wie ein Verstärker, wie Starringer erklärt: „Es gibt einfach viel weniger Gelegenheiten, Schönes zu erleben.“ Zudem fördere etwa die Angst vor einer Ansteckung den sozialen Rückzug, die Unbefangenheit im Umgang mit anderen leide. Doch soziale Kontakte sind wichtig. „Ohne sie werden wir auf Dauer krank“, sagt Mader. Um aus einer Depression herauszukommen, brauche es einen langen Atem – sowohl bei den Betroffenen als auch in ihrem Umfeld. Nicht alle haben dieses Durchhaltevermögen. Mader: „Es ist für Freunde sehr anstrengend, immer wieder Hoffnung zu vermitteln, wenn der Erkrankte das nicht annehmen kann.“ Aber niemand solle mit einer Depression allein sein, wie Starringer erklärt: „Manchmal dauert es etwas, aber es gibt Behandlungsverfahren, die sehr gut helfen.“ Angehörige unterstützen am besten, wenn sie dafür sorgen, dass der Erkrankte zum Arzt geht, dass er Medikamente oder Therapien in Anspruch nimmt – kurz: sich professionelle Hilfe holt.