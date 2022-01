Laser-Attacke auf Hubschrauber: Polizei hat Hinweise auf Täter

Plus Nachdem ein Besatzungsmitglied eines Polizeihubschraubers verletzt wurde, gibt es jetzt erste Ermittlungsansätze. Wie gefährlich sind solche Angriffe?

Nach dem Laser-Angriff auf einen Polizeihubschrauber in Kaufbeuren, bei dem ein Besatzungsmitglied verletzt wurde und der Helikopter seinen Einsatz abbrechen musste, gibt es jetzt offenbar erste Hinweise auf den Täter: „Wir haben einige erfolgversprechende Ermittlungsansätze“, sagt der Vizepräsident des Kemptener Polizeipräsidiums, Dominikus Stadler. „Der Kollege konnte sagen, aus welcher Richtung der Laser kam, und wir haben dank des Zeugenaufrufs auch Hinweise erhalten.“ Nun werde man „entsprechend ermitteln“.