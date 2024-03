Kaufbeuren

V-Markt: Unternehmer Helmut Hermann gestorben

Plus Helmut Hermann ist tot. Der Allgäuer Unternehmer starb mit 90 Jahren. Wie der Kaufmann die V-Märkte zu einer großen Handelsmarke machte.

Von Alexander Vucko

So bekannt die V-Märkte in der Region sind, so unauffällig führte Helmut Hermann Jahrzehnte die Geschäfte des Familienbetriebs. Nun ist der Seniorchef des Allgäuer Handelsunternehmens Georg Jos. Kaes im Alter von 90 Jahren gestorben.

"Pragmatisch und unkompliziert": Das sagen Wegbegleiter zum Tod von Helmut Hermann

Die Familie und das Unternehmen würdigen den Seniorchef als „herausragende Unternehmerpersönlichkeit und besonderen Menschen“. Er habe einen festen Platz in den Herzen der Mitarbeiter und Geschichte des Unternehmens. Unter seiner Ägide ist der Schriftzug „V-Markt“ quasi nebenbei zu einem Kennzeichen des Allgäus geworden. In Blau und Orange steht er für die zahlreichen V-Märkte im süddeutschen Raum, für Heimwerkermärkte, Tankstellen und Waschstraßen. Betrieben werden sie unter dem Dach der Firma Georg Jos. Kaes. Das Familienunternehmen mit Zentrallager im Ostallgäuer Mauerstetten ist heute 159 Jahre alt.

