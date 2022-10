Für ihre Taten erhalten sie die Kirchheimer Bürgermedaille

Vier Bürgerinnen und Bürger von Kirchheim erhalten in diesem Jahr die Bürgermedaille. Die neue „Tradition“ ehrt Menschen, die „vielfältig etwas für andere tun“.

Seit 2019 gibt es in Kirchheim eine „neue Tradition“: die Verleihung der Bürgermedaille. Die Gemeinde wolle damit Menschen würdigen, die „auf vielfältige Weise etwas für andere tun“, erklärt Bürgermeisterin Susanne Fischer bei der diesjährigen Verleihung der Auszeichnung. Denn: „Diese Menschen tragen wesentlich zur Lebensqualität in unserer Gemeinde bei“, ist sie überzeugt. Vier dieser Medaillen gibt es in diesem Jahr.

Edith Striebel war in Kirchheim die „gute Fee im Hintergrund"

Eine davon erhält posthum Edith Striebel, die ihren Mann Ernst sen. und ihren Sohn Ernst jun. stets beim Heimatmuseum der Marktgemeinde unterstützt hat. Dazu gehören die zwei Umzüge, Neuaufstellung von Abteilungen, die Pflege von Exponaten und vieles mehr. Außerdem verfasste sie Texte der Chronik von Kirchheim, war Mitgründerin der Historischen Gruppe, des Marktfests „Anno 1490“ und fast 20 Jahre lang Mitglied der historischen Tanzgruppe. Die Frau, die lieber im Hintergrund agierte, fertigte Kostüme für den Theaterverein und war „wie keine Andere die gute Fee im Hintergrund“, sagt Bürgermeisterin Fischer. Die Medaille nimmt stellvertretend ihr Sohn Ernst Striebel entgegen.

Werner Welser engagierte sich in Kirchheim „über das normale Maß hinaus"

Die zweite Medaille geht, ebenfalls posthum, an Werner Welser. „Er hat sich als Marktrat, Zweiter Bürgermeister und Bauhofleiter in einer Form für den Markt Kirchheim eingesetzt, die über das Maß normalen Engagements hinausgeht“, betont Bürgermeisterin Fischer. Er war Mitglied in elf Vereinen, darunter der Förderverein der Schule, die Freiwilligen Feuerwehren Kirchheim, Hasberg und Derndorf, der Raiffeisen-Caritas-Verein und der TSV Kirchheim. Krankheitsbedingt war seine Frau Maria nicht anwesend, um die Medaille entgegenzunehmen.

Gerhard Reichle ist "ein Mann der leisen Töne und Ruhe"

Die nächste Medaille geht an Gerhard Reichle, einen laut Bürgermeisterin Fischer „Mann der leisen Töne und der Ruhe – es sei denn, es geht um den Theaterverein“. Seinen ersten Auftritt habe er im Alter von acht Jahren gehabt, seit 1971 ist er Mitglied in jenem Verein, 34 Jahre lang im Vorstandsteam und 18 Jahre Vorsitzender. Heute ist Reichle Ehrenvorstand. „Die Theaterwelt ist aus seinem Leben nicht wegzudenken“, führt Fischer aus. Zudem ist er seit 1996 Mitglied des Raiffeisen-Caritas-Vereins, seit 2009 Vorsitzender. „Bleib weiterhin ein Mann der Tat“, gibt die Bürgermeisterin ihm bei der Übergabe seiner Bürgermedaille mit.

Peter Sommer prägte das Vereinsleben in Hasberg

Zum Schluss erhält die Medaille Peter Sommer. Er war von 1996 bis 2008 im Marktrat aktiv und war von 1998 bis zum vergangenen Jahr Vorsitzender der GbR für den Bau des Bürger- und Vereinsheims in Hasberg. Dabei habe er dessen Bau maßgeblich mitbegleitet und seine Vorstellungen eingebracht. „Ihre unzähligen Stunden sind gar nicht zu erfassen. Sie haben das Vereinsheim gelebt“, sagt Fischer. „Sie haben das Vereinsleben über die Vereinsgrenzen hinaus und die Zusammengehörigkeit der Hasberger wesentlich mitgeprägt“, ist sich die Bürgermeisterin sicher.