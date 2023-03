Jugendlicher ohne Führerschein fährt Auto an und flüchtet

Ein Jugendlicher war in Kirchheim mit dem Auto unterwegs und hat Unfallflucht begangen. Auch die Eltern müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei: Ein junger Mann sei auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts beim Ausparken rückwärts gegen ihr Auto gefahren und habe einen Schaden von rund 5000 Euro verursacht.

Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr laut Polizei weg, ohne sich um den Unfall und seine Folgen zu kümmern - allerdings konnten Zeugen, die das Ganze beobachtet hatten, das Kennzeichen seines Autos notieren.

Auch gegen die Eltern wird nach der Unfallflucht ermittelt

Die Polizei traf den Jugendlichen zu Hause an: Dabei stelle sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Heranwachsenden wird nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Seine Eltern müssen sich ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten, da sie die Fahrt des Sohnes duldeten, heißt es weiter. (AZ)