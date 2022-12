Kirchheim hat die Senioren im Blick

Hubert Plepla vom Landkreis zeigt im Marktrat Wege auf, von denen Ältere profitieren sollen. Das Gremium hat eine Entscheidung darüber erst einmal vertagt.

Wie kann man mehr für Seniorinnen und Senioren tun? Um diese Frage zu beantworten, hat der Kirchheimer Marktrat Hubert Plepla eingeladen, der am Landratsamt Unterallgäu das Seniorenpolitische Gesamtkonzept koordiniert.

Er erläuterte zunächst die Zahlen: So wird es im Jahr 2033 insgesamt 53,9 Prozent mehr Menschen in Kirchheim geben als 2019, die 65 Jahre oder älter sind. In absoluten Zahlen waren es vor drei Jahren 538 Personen, 2033 werden es Schätzungen des Landesamts für Statistik 830 sein. Das wirkt sich auch auf das Durchschnittsalter aus, das von 43,5 Jahre (2019) auf 45,7 Jahre (2033) steigen wird.

Plepla sieht in der älter werdenden Gesellschaft Probleme, aber auch Chancen

Das stellt die Gemeinde einerseits vor Herausforderungen – so steigt etwa der Pflegebedarf –, andererseits sieht Plepla auch Chancen darin, denn es gebe viele Seniorinnen und Senioren, die fit seien und sich mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen in die Gesellschaft einbringen wollen.

Kirchheim bescheinigte er eine gute Infrastruktur, dank des vorhandenen Seniorenheims und des ambulanten Pflegediensts. Mit Christine Vogginger gebe es auch eine Seniorenbeauftragte. Er persönlich spreche sich aber auch immer wieder für eine professionelle Koordinatorin oder einen Kümmerer aus, so Plepla.

Bei einem Runden Tisch geht es um die Seniorenarbeit in Kirchheim

Zwei mögliche Wege für Kirchheim stellte er vor: Es gibt die kleine Lösung eines Runden Tisches, bei dem alle Beteiligten der Seniorenarbeit zusammenkommen und in einer moderierten Runde über Stärken und Schwächen, aber auch die Vernetzung untereinander und mögliche Projekte sprechen.

Und es gibt eine große Lösung, die sich „altersgerechte Quartiersentwicklung“ nennt. Dabei gibt es beispielsweise Befragungen, eine Analyse, einen Ortsspaziergang, aber auch eine Bürgerbeteiligung sowie Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, die dann Projekte, Maßnahmen und Teilschritte erarbeiten sollen.

So viel Fördergeld gibt es für die "altersgerechte Quartiersentwicklung"

Unterstützt werden Gemeinden dabei von einem Münchner Büro, erläuterte Plepla. Dessen Honorarkosten von rund 8330 Euro (Stand September 2022) würden sich zu 60 Prozent auf die Gemeinde und zu 40 Prozent auf den Landkreis verteilen, der maximal 5000 Euro übernimmt. Für einen hauptberuflichen Kümmerer oder Quartiersmanager übernehme der Staat derzeit 80.000 Euro bei zehn Prozent Eigenanteil der Gemeinde – allerdings gebe es da auch einen Haken: Die Förderung läuft derzeit nur über vier Jahre.

Plepla selbst betonte noch, dass er kein Freund davon sei, zwei Entwicklungsprogramme nebeneinander herlaufen zu lassen – und verwies auf das derzeit laufende Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) im Ort. Am Ende seines Vortrags hatte keiner der Räte und Rätinnen eine Frage. „Wir müssen das erst sacken lassen“, fasste Zweite Bürgermeisterin Christine Vogginger die Stimmung zusammen.