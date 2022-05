Kirchheims Kläranlage wird ausgebaut

Plus Der Markt Kirchheim muss seine Kläranlage ausbauen. So viel kostet die geplante Baumaßnahme.

Die Kläranlage, die das Abwasser aus Kirchheim und seinen Ortsteilen Derndorf, Hasberg, Tiefenried und Spöck reinigt, muss mit einer Phosphatfällung erweitert werden, um die gesetzlichen Phosphatwerte einhalten zu können.