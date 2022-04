Kirchheim

Schnelles Internet für Kirchheim kommt langsam

Das Ende eines Bündels Glasfaserkabel ist auf einer Baustelle zu sehen. Auch in Kirchheim sollen mehr Haushalte schnelles Internet über Glasfaser bekommen.

Plus Der Marktrat beschließt einstimmig, das Breitbandnetz in Kirchheim und seinen Ortsteilen auszubauen. An 556 Adressen könnte es bald Glasfaser bis ins Haus geben – kostenlos.

Von Melanie Lippl

Glasfaser bis ins Haus – davon können viele Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nur träumen. In Kirchheim sollen diese Träume wahr werden: Die Marktgemeinde will das Breitbandnetz ausbauen und dafür Fördergelder nutzen. Doch zuvor muss analysiert werden, wie die aktuelle Lage im Markt und seinen Ortsteilen ist. Das hat Jürgen Schuster vom Büro Corwese gemacht, der nun seine Ergebnisse dem Marktrat vorstellte.

