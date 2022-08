Es geht um mehr als "nur" den Posten des Zweiten Bürgermeisters

Plus Der überraschende Rücktritt von Hans-Georg Wawra als Zweiter Bürgermeister von Mindelheim hat eine spannende Personaldebatte ausgelöst. Es geht um mehr als einen Posten.

Bei der Frage, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Hans-Georg Wawra wird, geht es weniger darum, wer Bürgermeister Stephan Winter künftig als dessen Vize zur Seite steht.