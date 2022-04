Windräder für Mindelheim: Firmen sind unter Zugzwang

Plus Der Mindelheimer Stadtrat hat sich für Windräder ausgesprochen, will aber auch die heimischen Firmen in die Pflicht nehmen. Warum das ein doppelter Gewinn sein kann.

Spätestens mit dem Einmarsch russischer Truppen in der benachbarten Ukraine ist klar: Deutschland muss sich unabhängiger von russischem Gas und Öl machen, muss selbst mehr erneuerbaren Strom produzieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen