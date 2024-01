Erfolgreiche Premiere für Silvesterlauf in Bad Wörishofen

Erstmals richtet der TSV Bad Wörishofen einen Silvesterlauf aus. Der ist anders als die großen Namensvettern, hat aber seinen Charme - und erfreut die Kartei der Not.

Der erste Silvesterlauf des TSV Bad Wörishofen brachte ganze Familien und Freundeskreise an den Start. 60 Minuten lang liefen 25 Zweierteams abwechselnd die rund einen Kilometer lange Strecke durch den Kurpark. Die Sieger schafften gemeinsam stolze 18 Runden. Anstelle einer Teilnahmegebühr wurden Spenden für die Kartei der Not gesammelt.

"Lasst uns reinhauen und es einfach zelebrieren", sagte ein junger Mann aus der ersten Startreihe zu seinen Freunden, und dann ging es auch schon los. Begeisterte Läuferinnen und Läufer beinahe jeder Altersklasse trabten mit einem Lächeln auf den Lippen durch den Kurpark, ein erfrischend fröhliches Bild.

Musik am Start, Anfeuerungen am Wegesrand

Unter ihnen der erst sechsjährige Timo, der an der Seite seines Papas Boris Günther jede zweite Runde mitlief und am Ende sechs Runden zählte. Je eine Runde mehr schafften seine Brüder Tobi (12) und Kevin (15), der Familienausflug war perfekt. Aus den Boxen am Startbereich tönte Gute-Laune Musik, die Zuschauer feuerten die Aktiven vom Wegesrand aus an. Ein kleines Mädchen mit Pudelmütze hielt ein selbstgemaltes buntes Plakat mit der Aufschrift "Go Mama" in die Höhe, da liefen sich die Runden für die Angefeuerte fast wie von selbst.

Das süßeste selbst gebastelte Schild mit Herzchen und den Worten "Go Mama" berührte nicht nur die angefeuerte Läuferin. Foto: Kathrin Elsner

Carmen Abholz aus Kaufbeuren musste verletzungsbedingt auf ihre Teilnahme verzichten und feuerte stattdessen ihren Ehemann an, der die Distanz tapfer alleine absolvierte. "Eigentlich laufen wir immer den großen Silvesterlauf in Kempten mit, aber als wir von dieser total schönen Veranstaltung für den guten Zweck gelesen haben, haben wir uns umentschieden", erzählt sie. Familiäre Veranstaltungen wie diese seinen besonders toll und unterstützenswert, findet sie und hofft, im nächsten Jahr auch selbst an den Start gehen zu können.

Der jüngste Teilnehmer war der sechsjährige Timo Günther, der an der Seite seines Papas Boris Günther sensationelle sechs Runden durch den Kurpark lief. Foto: Kathrin Elsner

Michael Weber war mit seiner Ehefrau und vier Freunden aus Irsee angereist. "Wir gehen regelmäßig laufen und mit der Spende haben wir heute gleichzeitig etwas Gutes getan", sagte er und stellte sich schnell wieder an der Startlinie auf, um seinen Einsatz nicht zu verpassen. "Im Zweierteam abwechselnd zu laufen, ist einfach lustiger als zehn Kilometer alleine zu laufen", fand Heike Reiter aus Wehringen, "es ist ein netter Jahresabschluss".

Zufriedene Gesichter gibt es beim TSV Bad Wörishofen

Offensichtlich auch für den Vorsitzenden des ausrichtenden TSV Bad Wörishofen, Thomas Wegst. "Ich finde es toll, dass so viele Leute da sind", freute er sich, "es ist einfach mal was anderes, und es ist eine richtig schöne Stimmung". Die Wangen der Läuferinnen und Läufer wurden immer rosiger, da wurde die ein oder andere elterliche Verpflegungsstelle am Rand gerne in Anspruch genommen.

Silke Müller und Kevin Metzler aus Augsburg siegten mit 18 gemeinsamen Runden und nahmen freudestrahlend ihre Silvestertüte vom Vereinsvorsitzenden Thomas Wegst (rechts) entgegen. Foto: Kathrin Elsner

Auch von den 14-jährigen Fußballfreunden Niklas und Moreno, die sich einig waren: "Laufen macht einfach Laune." Das fand auch der zwölfjährige Aaron, der mit acht Runden am Ende sogar eine Runde mehr geschafft hatte als sein Teamkollege und Onkel Philipp Wetzler. Silke Müller und Kevin Metzler aus Augsburg hatten richtig Gas gegeben und siegten mit 18 gemeinsamen Runden.

Anstelle einer Teilnahmegebühr wurden Spenden für die Kartei der Not gesammelt, am Ende waren es tolle 670 Euro. Foto: Kathrin Elsner

Nachdem die Sieger und Platzierten eine kleine feine Silvestertüte mit Sachpreisen entgegengenommen hatten, wurde das große Spendensparschwein gelehrt. Leichtathletik-Abteilungsleiter Robert Böhm zählte 670 Euro für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Bei Punsch und Keksen blieb bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigentlich nur ein Wunsch offen: Dass der TSV im nächsten Jahr erneut zum Silvesterlauf in den Kurpark einlädt.