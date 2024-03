Siebenjährige aus Bad Wörishofen rettet ihrem Bruder das Leben

Als ihr kleiner Bruder im Pool versinkt, reagiert Hanna Lehmann schnell und greift ein. Für ihre Tat, die ihrem Bruder das Leben rettete, wurde sie nun ausgezeichnet.

Hanna Lehmann aus Bad Wörishofen hat ihrem Bruder das Leben gerettet. Dafür wurde die Siebenjährige jetzt mit der Leistungsnadel der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) ausgezeichnet.

Hanna Lehmann hat schnell reagiert, als es im vergangenen Sommer plötzlich gefährlich wurde. Ihr kleiner Bruder hatte eigentlich seiner Mutter versprochen, nicht mehr in den heimischen Pool zu gehen, sobald sie ihm die Schwimmweste ausgezogen hat. In einem unbeobachteten Moment hüpfte der Bub dennoch wieder in das Schwimmbecken, wo er sofort unterging.

Hanna Lehmann reagierte schnell und zog ihren kleinen Bruder aus dem Wasser

Hanna, die erst kurz zuvor das Seepferdchen gemacht hatte, bemerkte das, griff ein und zog ihren Bruder über Wasser und an den Beckenrand. Dank des raschen Eingreifens seiner großen Schwester konnte der junge Mann den Vorfall unbeschadet überstehen. Für diese Rettungstat übergab Armin Sandner aus Bayreuth als Vertreter des Landesverbandes der DLRG Hanna die Leistungsnadel mit Urkunde. Darüber hinaus erhielt sie im Beisein von Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel, der DLRG-Ortsvorsitzenden Felicitas Arnold und den beiden Trainern der DLRG-Kids Marcel Wirth und Luca Hörmann unter anderem ein DLRG-Handtuch und ein Schwimmbrett geschenkt.

