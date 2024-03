Nachwuchssportler des TV Türkheim bei Sportfest in München

Es ist eine Institution im Leichtathletik-Kalender: das Werner-von-Linde-Sportfest in München. Diesmal sind auch Athleten des TV Türkheim dabei.

Zum 48. Mal fand das Werner-von-Linde Sportfest in der gleichnamigen Halle nahe dem Olympiastadion in München statt und lockte wieder zahlreiche Leichtathleten an. Nicht nur aus Bayern. Unter den 860 Anmeldungen waren auch zahlreiche Sportler aus dem Ausland, etwa aus Südtirol. Auch der TV Türkheim war mit elf Sportlern zwischen 10 und 15 Jahren mit dabei.

Als älteste Athletin aus Türkheim konnte sich Anna Hahn im 60-Meter-Sprint der Altersklasse W15 durchsetzen und ihren Lauf gewinnen. Außerdem landete sie mit ihren 9, 11 Sekunden auf Rang 15 im guten Mittelfeld gegen eine starke Konkurrenz und verbesserte ihre persönliche Bestleistung um fast eine halbe Sekunde.

Türkheimer Athleten stellen persönliche Bestleistungen auf

In der Altersklasse W13 überzeugte Lena Siegemund: Sie übersprang im Hochsprung die 1, 32 Meter und sicherte sich damit den fünften Platz. Beim Sprint über 60 Meter blieb sie in 8, 95 Sekunden unter der Neun-Sekunden-Marke und wurde 18. Im Weitsprung aktiv waren in der Altersklasse M13 Nathanael Ilg und Florian Zettl. Letzterer konnte sich mit einer persönlichen Bestleistung von 4, 01 m den 14. Platz sichern. Eine Glanzleistung folgte im Anschluss gleich zweimal, als Zettl die 60 m in 9, 13 Sekunden und Ilg die 800 m in 2:55 Minuten bewältigten - beides eine persönliche Bestleistung. Ihren ersten Einzelwettkampf bestritt Ada Su Gölemez, die nach einem erfolgreichen 60-Meter-Sprint über 800 m noch persönliche Bestzeit (3:13 Minuten) lief.

Am erfolgreichsten jedoch waren die jüngsten Athletinnen und Athleten des TV Türkhem. In der Altersklasse M11 setzte sich Ruben Obert gegen knapp 50 weitere Kinder durch und holte sich im Weitsprung mit einem gigantischen letzten Sprung von 4, 39 Meter die Silbermedaille. Zusätzlich dazu ließ er beim 50-Meter-Sprint die Konkurrenz hinter sich und lief in 7, 75 Sekunden auf den Bronzerang. David Siegemund überzeugte ebenfalls im Weitsprung und im Sprint, auch wenn er mit Platz vier und sechs jeweils knapp am Podest vorbeischrammte. Belohnen konnte sich Siegemund dafür im Kugelstoßen, als er im letzten Versuch auf eine Weite von 9,30 Metern kam und damit den Wettbewerb gewann. Zum Abschluss holte er sich dann noch die Bronzemedaille über die 600 Meter, die er in 1:58 Minuten absolvierte.

Eine Türkheimerin holt gleich drei Goldmedaillen

Auch das Quartett der Türkheimer W11-Athletinnen, bestehend aus Marina Löffler, Lorena Zettl, Sookie Rebbe und Marie Veronique Biagui, war erfolgreich. In der Staffel landeten sie in 33, 69 Sekunden auf Platz zwei. Marina Löffler lief zudem die 50 m in 8, 99 Sekunden und die 600 m in 2:19 Minuten. Sookie Rebe kam über 50 m in 7,99 Sekunden auf Rang acht und über 600 m in 2:11 Minuten auf Rang elf. Lorena Zettl sammelte Bestleistungen über 50 m (8,49 Sekunden), im Weitsprung (3, 64 Meter) und über 600 m (2:14 Minuten).

Das beste Ergebnis aber lieferte Marie Veronique Biagui ab. Sie lief die 50 m in 7,58 Sekunden und hatte damit alters- und geschlechterübergreifend die schnellste Zeit des Tages, was die Goldmedaille bedeutete. Im Weitsprung ließ sie mit ihrem bislang weitesten Sprung über 4, 19 m die zweite Goldmedaille folgen. Und um den Tag perfekt zu machen holte sie über die 600 m in einer Zeit von 2:00 Minuten ihr drittes Gold. (mz)