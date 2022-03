Markt Wald

vor 50 Min.

Bäume verstehen leicht gemacht

Plus Der Rektor der Grundschule Markt Wald, Roland Bock, kennt sich mit Kindern aus – und mit Bäumen auch. Was liegt da näher, als in einem Buch beides zu verbinden?

Von Sandra Baumberger

Dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, kommt mit etwas Glück nicht allzu oft vor. Dass man nicht erkennt, welche Bäume da im Wald stehen, dagegen schon häufiger. Das zumindest ist die Erfahrung von Roland Bock, der das mit seinem ersten Buch gerne ändern würde. „Jetzt verstehe ich die Bäume“, lautet der zunächst ein wenig ungewöhnliche Titel. Doch spätestens beim Blick ins Buch versteht man ihn dann – und die Bäume auch. Man muss nur hinsehen.

